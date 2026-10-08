एशियन पैरा गेम्स के चयन में घपलेबाजी के आरोप, भारतीय दल की विदाई से पहले कई पैरा-शूटर्स ने किया विरोध प्रदर्शन

Para Asian Games selection Corruption Allegations : जापान के आइची-नागोया में 18 अक्टूबर से शुरू हो रहे पैरा एशियन गेम्स के लिए भारतीय दल के चयन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। गुरुवार को जापान जाने वाले भारतीय दल की विदाई सेरेमनी के दौरान काफी हंगामा हुआ। कई पैरा-शूटर्स ने सिलेक्शन प्रोसेस में भ्रष्टाचार और हेरफेर का आरोप लगाते हुए वेन्यू के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पैरालंपिक कमेटी ऑफ़ इंडिया (PCI) प्रेसिडेंट देवेंद्र झाझरिया ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। हालांकि, उन्होंने अपनी शिकायतें बताने से पहले नारे लगाते हुए अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

पैरा-शूटर्स के एक ग्रुप ने सेलेक्शन प्रोसेस में भ्रष्टाचार और पैसों की मांग का आरोप लगाया है। शूटर्स ने पैरालिंपिक कमेटी ऑफ़ इंडिया (PCI) और उसकी शूटिंग टेक्निकल कमेटी (STC) के अधिकारियों पर पैसों के भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और हेरफेर का आरोप लगाते हुए इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की है। बुधवार को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (SAI) के डायरेक्टर जनरल को सौंपे गए एक ज्ञापन में, एथलीटों ने “गैर-कानूनी तरीके से पैसे ऐंठने”, “खुलेआम भ्रष्टाचार” और खेल मंत्रालय के दिशानिर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाया। इस शिकायत में सबसे गंभीर आरोप लगाया गया है कि, “नेशनल टीम में चुने जाने की ज़रूरी शर्त के तौर पर, एथलीटों पर भारी दबाव डालकर उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वे अपने मंज़ूर हुए सरकारी कैश अवॉर्ड का 20 प्रतिशत हिस्सा गैर-कानूनी तौर पर कमेटी के तय पदाधिकारियों को दें।”

पैरा-शूटर्स ने यह भी आरोप लगाया कि इंटरनेशनल कोटा की जगहें सिर्फ़ रैंकिंग और परफ़ॉर्मेंस के आधार पर नहीं दी गईं। उन्होंने दावा किया कि उपलब्ध जगहें किसे मिलेंगी, यह तय करने में पैसों से जुड़ी बातों ने भी भूमिका निभाई। उनके मुताबिक, भारत के लिए उपलब्ध 15 इंटरनेशनल कोटा जगहों में से दो जगहें इसलिए छोड़ दी गईं क्योंकि अगली कतार में मौजूद एथलीट्स ने कथित तौर पर पैसों से जुड़ी मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया था। एथलीट्स ने सिलेक्शन कमिटी पर क्वालिफ़ाइंग स्कोर बदलने, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के नियमों को नज़रअंदाज़ करने और बिना कोई लिखित कारण बताए पहले के सिलेक्शन पैनल को बदलने का भी आरोप लगाया।

एशिया में तीसरे नंबर के P4 50m फ्री पिस्टल SH1 शूटर संदीप कुमार ने भी आरोप लगाया कि एशिया में 14वें नंबर के रुद्राक्ष खंडेलवाल को आकाश (जो एशिया में नंबर 1 हैं) और उनसे पहले चुना गया। उन्होंने कहा कि वे मनमाने फैसलों और सिलेक्शन के नियमों के उल्लंघन से “बहुत दुखी” हैं। शूटर्स ने एक व्यक्ति को टेक्निकल एक्सपर्ट और डायरेक्टर ऑफ़ ऑपरेशन्स बनाने पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि उस व्यक्ति का किसी भी ऑफिशियल शूटिंग इवेंट में हिस्सा लेने का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

हालांकि, PCI के प्रेसिडेंट और जैवलिन थ्रो में दो बार गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने एक समाचार एजेंसी से कहा, “चयन तय मानदंडों के आधार पर किया गया है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। यह चयन 100 प्रतिशत निष्पक्ष है और खेल मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार है।” झाझरिया ने पैरा शूटर संदीप के आरोप को भी खारिज कर दिया कि उन्हें इसलिए बाहर रखा गया ताकि कोच से जुड़े किसी शूटर को जगह दी जा सके।