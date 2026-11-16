Amla Navami 2026 : आंवला नवमी की खास परंपरा और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यता , जानें पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

Amla Navami 2026: साल में एक दिन ऐसा भी आता है, जब एक साधारण से पेड़ की पूजा करने और उसके नीचे बैठकर खाना खाने से आपको पूरे साल के व्रत और दान का पुण्य मिल सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी यानी ‘आंवला नवमी’ या ‘अक्षय नवमी’ की। इस साल आंवला नवमी 18 नवंबर 2026, बुधवार को मनाई जाएगी। लेकिन इस अनोखी परंपरा के पीछे आखिर कहानी क्या है? चलिए जानते हैं।

पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आईं। उनकी इच्छा थी कि वे भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करें। उन्होंने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें दोनों का वास हो। तब उन्हें आंवले के वृक्ष का ध्यान आया, क्योंकि आंवले में तुलसी (विष्णु प्रिय) और बेलपत्र (शिव प्रिय) दोनों के गुण मौजूद होते हैं। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को ही शिव और विष्णु का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की और पेड़ के नीचे ही भोजन बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। तभी से इस दिन आंवला पूजन की शुरुआत हुई।

पंचांग के अनुसार, इस साल आंवला नवमी बुधवार, 18 नवंबर को मनाई जाएगी। नवमी तिथि की शुरुआत 18 नवंबर को सुबह 6 बजकर 4 मिनट पर होगी और इसका समापन 19 नवंबर को सुबह 7 बजकर 5 मिनट पर होगा। पूजा के लिए सुबह 6 बजकर 46 मिनट से दोपहर 12 बजकर 6 मिनट तक का समय शुभ माना गया है। इस दौरान श्रद्धालु आंवले के पेड़ की पूजा कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान कर सकते हैं।

मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का साक्षात वास होता है। इस दिन महिलाएं पेड़ की जड़ में दूध और जल चढ़ाकर कच्चा सूत लपेटती हैं और परिक्रमा करती हैं। इसके बाद परिवार सहित पेड़ की छाया में बैठकर सात्विक भोजन किया जाता है। वैज्ञानिक नजरिए से भी कार्तिक मास में आंवला खाना और इसकी हवा में रहना शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने और बीमारियों से बचाने में मदद करता है।

तो आंवला नवमी सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार जताने और परिवार को एक साथ जोड़ने का खूबसूरत माध्यम है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में ‘जय श्री हरि’ जरूर लिखें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें!