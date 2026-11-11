असदुद्दीन ओवैसी के सियासी बयान से चढ़ा सूबे का राजनीतिक पारा, बोले-‘अब्दुल सिर्फ पंक्चर ही क्यों बनाए, वह भी बन सकता है यूपी का CM ‘

मुंबई। यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) से पहले एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने बड़ा सियासी तीर चलाते हुए गुलाबी मौसम में सूबे का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। मुंबई में एक प्रेस कांफ्रेंस में आगामी चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों और रणनीति पर बात करते हुए ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की पुरजोर वकालत की है। इसके साथ ही उन्होंने औरंगजेब विवाद पर भी अपनी राय रखी।

‘अब्दुल’ को लेकर ओवैसी का तीखा सियासी वार

यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) के मद्देनजर संभावित गठबंधनों और सीटों की संख्या के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही सबके सामने आ जाएंगे। मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक भागीदारी पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि “अब्दुल (आमतौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला संदर्भ) को सिर्फ पंचर (पंक्चर) बनाने के लिए ही क्यों छोड़ दिया जाए? वह मुख्यमंत्री भी बन सकता है।

ओवैसी ने आगे जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी लगातार इस दिशा में काम कर रही है और पूरे प्रयास कर रही है कि विधानसभा में मुसलमानों को पहले के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें और उनका प्रतिनिधित्व बढ़े।

बीजेपी की ‘बी-टीम’ के आरोपों पर दिया जवाब

अपनी पार्टी पर लगने वाले बीजेपी की ‘बी-टीम’ के आरोपों पर ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पर ऐसे आरोप लगाना तो बस विरोधियों का काम है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि जहां कुछ लोग उन्हें ‘बी-टीम’ का तमगा देते हैं, वहीं असलियत इसके उलट है। भाजपा और अन्य विरोधी दल असल में जमीनी स्तर पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए विशेष और सोची-समझी रणनीतियां बनाते हैं।

ओवैसी ने कहा कि यह पैटर्न केवल एक जगह नहीं, बल्कि हर राज्य में दोहराया जाता है. अपनी बात को पुख्ता करने के लिए उन्होंने इम्तियाज जलील का उदाहरण भी दिया, जो पिछले दिनों केवल 1,400 वोटों के बेहद मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे.

औरंगजेब विवाद पर दी नसीहत, बोले- अतीत को छोड़ें पीछे

पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में औरंगजेब के नाम को लेकर चल रही जुबानी जंग पर भी ओवैसी ने अपनी बात रखी। उन्होंने इस तरह के विवादों को गैर-जरूरी बताते हुए कहा कि गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी अतीत की बातों को कुरेदना हमेशा नुकसानदेह होता है।

उन्होंने कहा कि अगर हम वाकई एक ‘विकसित भारत’ की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लगातार ऐतिहासिक मुद्दों में ही उलझे नहीं रह सकते। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि एक मजबूत और विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए अब वह समय आ चुका है जब हमें अतीत को पीछे छोड़ देना चाहिए और आगे की ओर बढ़ना चाहिए।