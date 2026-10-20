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मैनपुरी में हैवानियत! खेत में पहुंची 5 साल की बच्ची को रस्सी से बांधकर पीटा, बचाने आई गर्भवती मां को भी नहीं बख्शा

मैनपुरी से सामने आई इस घटना ने इंसानियत को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खेलते-खेलते अनजाने में खेत में चली गई महज पांच साल की बच्ची को रस्सी से बांधकर पीटा गया। साथ ही बेटी की चीखें सुनकर उसे बचाने दौड़ी गर्भवती मां के साथ भी मारपीट की गई।

By Kalpna Pandey 
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मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक मामूली बात को लेकर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। घर के बाहर खेल रही पांच साल की मासूम बच्ची गलती से पड़ोसी के खेत में पहुंच गई। आरोप है कि इससे नाराज तीन लोगों ने बच्ची को चारपाई पर रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। बेटी की चीख-पुकार सुनकर उसे बचाने पहुंची गर्भवती मां के साथ भी मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है।

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जानकारी के मुताबिक, मैनपुरी निवासी आशीष ड्राइवर हैं और उनकी पत्नी ममता देवी गर्भवती हैं। सोमवार सुबह उनकी पांच वर्षीय बेटी तन्वी घर के बाहर खेल रही थी। खेलते-खेलते वह गांव के ही सुधीर कुमार के खेत में चली गई। आरोप है कि खेत में बच्ची के पहुंचने से नाराज सुधीर कुमार, लालता प्रसाद और पुष्पेंद्र उर्फ हाजी ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद खेत में रखी चारपाई पर रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई शुरू कर दी।

बच्ची की आवाज सुनकर मां ममता उसे बचाने के लिए मौके पर पहुंचीं। आरोप है कि तीनों लोगों ने उनके साथ अभद्रता की और मारपीट की। विरोध करने पर मां-बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना ने इलाके में बच्चों की सुरक्षा और मामूली विवादों में हिंसा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

 

मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घायल मां और बेटी का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह के मुताबिक, आरोपितों की तलाश की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब देखना होगा कि इस घटना में शामिल आरोपितों की गिरफ्तारी कब तक होती है और जांच में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं।

 

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