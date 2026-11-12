आजम खान 4 दिन ED रिमांड पर, कल लखनऊ लाए जाएंगे,16 नवंबर को कोर्ट में करेगी पेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गाजियाबाद की PMLA कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को उनकी चार दिन की रिमांड मंजूर कर दी है।

लखनऊ: आजम खान को ED की 4 दिन की रिमांड मिली। कल लखनऊ लाए जाएंगे, ED करेगी पूछताछ। #AzamKhan #ED #Lucknow #UPNews https://t.co/RGL9hwX0Hy — Pardaphash Today (@PardaphashToday) November 12, 2026

क्या है पूरा मामला?

आजम खान को गाजियाबाद जिला कारागार से लखनऊ लाया जाएगा। ED को 16 नवंबर शाम 4:30 बजे तक पूछताछ के लिए रिमांड मिली है। जांच एजेंसी उनसे 426.46 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़े मामलों में पूछताछ करेगी। अब ED की पूछताछ में क्या खुलासे होते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। क्या इस पूछताछ से कथित घोटाले की परतें खुलेंगी?