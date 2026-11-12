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आजम खान 4 दिन ED रिमांड पर, कल लखनऊ लाए जाएंगे,16 नवंबर को कोर्ट में करेगी पेश

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गाजियाबाद की PMLA कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को उनकी चार दिन की रिमांड मंजूर कर दी है।

By santosh singh 
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लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गाजियाबाद की PMLA कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को उनकी चार दिन की रिमांड मंजूर कर दी है।

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क्या है पूरा मामला?

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आजम खान को गाजियाबाद जिला कारागार से लखनऊ लाया जाएगा। ED को 16 नवंबर शाम 4:30 बजे तक पूछताछ के लिए रिमांड मिली है। जांच एजेंसी उनसे 426.46 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़े मामलों में पूछताछ करेगी। अब ED की पूछताछ में क्या खुलासे होते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। क्या इस पूछताछ से कथित घोटाले की परतें खुलेंगी?

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