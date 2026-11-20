Viral Video: हापुड़ के एक गांव से सामने आया डीजे का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में डीजे की आवाज इतनी तेज सुनाई दे रही है कि सड़क के आसपास रखी चीजें तक कंपन करने लगती हैं। यहां तक कि दुकान के बाहर रखे बिरयानी के बड़े-बड़े भगोने भी अपने आप बजते नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में ‘डीजे करण गुर्जर’ नाम का साउंड सिस्टम एक ट्रक पर सड़क से गुजरता दिखाई देता है। डीजे का तेज बेस सुनकर आसपास मौजूद कुछ लोग अपने कान बंद करते नजर आते हैं। वहीं, दुकान के बाहर रखे बड़े बर्तनों में कंपन होने लगता है। वीडियो में वाटर कूलिंग मशीन की नाली में जमा पानी भी हिलता और छलकता दिखाई देता है। दुकानों के बाहर लगे टीन शेड से धूल निकलती भी नजर आती है।

यह वीडियो 20 नवंबर की सुबह एक्स पर @magadh_updates नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था। पोस्ट के मुताबिक, यह मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के काठीखेड़ा गांव का बताया जा रहा है। हालांकि, वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने ऐसे डीजे पर प्रतिबंध लगाने और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुछ लोगों ने इसे आम लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए परेशानी का कारण बताया। वहीं, कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में टिप्पणी भी की।

इस वीडियो ने एक बार फिर शादी और जुलूसों में तेज आवाज वाले डीजे के इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मनोरंजन के नाम पर बजने वाला तेज संगीत आसपास रहने वाले लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकता है, इसकी झलक इस वायरल वीडियो में देखने को मिल रही है।