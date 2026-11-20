हापुड़ के एक गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इसमें ट्रक पर लगे तेज आवाज वाले डीजे के गुजरने से दुकान के बाहर रखे बड़े भगोने कंपन के कारण अपने आप बजते दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर तेज आवाज वाले डीजे पर रोक लगाने की मांग उठ रही है।
Viral Video: हापुड़ के एक गांव से सामने आया डीजे का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में डीजे की आवाज इतनी तेज सुनाई दे रही है कि सड़क के आसपास रखी चीजें तक कंपन करने लगती हैं। यहां तक कि दुकान के बाहर रखे बिरयानी के बड़े-बड़े भगोने भी अपने आप बजते नजर आ रहे हैं।
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में ‘डीजे करण गुर्जर’ नाम का साउंड सिस्टम एक ट्रक पर सड़क से गुजरता दिखाई देता है। डीजे का तेज बेस सुनकर आसपास मौजूद कुछ लोग अपने कान बंद करते नजर आते हैं। वहीं, दुकान के बाहर रखे बड़े बर्तनों में कंपन होने लगता है। वीडियो में वाटर कूलिंग मशीन की नाली में जमा पानी भी हिलता और छलकता दिखाई देता है। दुकानों के बाहर लगे टीन शेड से धूल निकलती भी नजर आती है।
यह वीडियो 20 नवंबर की सुबह एक्स पर @magadh_updates नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था। पोस्ट के मुताबिक, यह मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के काठीखेड़ा गांव का बताया जा रहा है। हालांकि, वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
‘डीजे करण गुर्जर’ का कहर।
दिल के रोगी , बच्चों को भूल जाइए स्वस्थ व्यक्ति को भी दिल का दौरा पड़ जाएगा और कान का पर्दा फट जाएगा। https://t.co/0jZeK1yGlh
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— Magadh Updates (@magadh_updates) November 20, 2026
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने ऐसे डीजे पर प्रतिबंध लगाने और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुछ लोगों ने इसे आम लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए परेशानी का कारण बताया। वहीं, कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में टिप्पणी भी की।
इस वीडियो ने एक बार फिर शादी और जुलूसों में तेज आवाज वाले डीजे के इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मनोरंजन के नाम पर बजने वाला तेज संगीत आसपास रहने वाले लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकता है, इसकी झलक इस वायरल वीडियो में देखने को मिल रही है।