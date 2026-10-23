  1. हिन्दी समाचार
  2. जीवन मंत्रा
  3. सावधान! लाल चटनी और दाल में मिलाया जा रहा केमिकल रंग, जांच में दो नमूने फेल

सावधान! लाल चटनी और दाल में मिलाया जा रहा केमिकल रंग, जांच में दो नमूने फेल

क्या आप भी बाहर मिलने वाली लाल चटनी या बाजार की दाल का इस्तेमाल करते हैं? तो सावधान हो जाइए। खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर की गई जांच में दो सैंपल मानकों पर सही या खरे नहीं उतरे। इस जांच में लाल चटनी और दाल में ऐसे रंगों के इस्तेमाल की बात सामने आई है, जिनका खानेवाले पदार्थों में इस्तेमाल नियमों के मुताबिक नहीं किया जाना चाहिए।

By Sushil Sah 
Updated Date

हेल्थ डेस्क, लखनऊ। क्या आप भी बाहर मिलने वाली लाल चटनी या बाजार की दाल का इस्तेमाल करते हैं? तो सावधान हो जाइए। खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर की गई जांच में दो सैंपल मानकों पर सही या खरे नहीं उतरे। इस जांच में लाल चटनी और दाल में ऐसे रंगों के इस्तेमाल की बात सामने आई है, जिनका खानेवाले पदार्थों में इस्तेमाल नियमों के मुताबिक नहीं किया जाना चाहिए।

पढ़ें :- दुर्गा पूजा के प्रसाद से रेबीज का खतरा! यूपी के गांव में मचा हड़कंप, 450 लोगों को लगा एंटी रेबीज टीका

लाल रंग को लेकर उठे सवाल

जांच के दौरान लिए गए लाल चटनी के नमूने में अनुमत खाद्य रंगों के स्थान पर सिंथेटिक या केमिकल रंग के इस्तेमाल की आशंका सामने आई। बता दें कि ऐसे रंगों का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को ज्यादा आकर्षक और चमकीला दिखाने के लिए किया जाता है। इन रंगों का प्रयोग निर्धारित मानकों के खिलाफ पाए जाने पर इसे खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाता है।

दाल का सैंपल भी फेल

इस जांच में दाल का एक नमूना भी निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर सही या खरा नहीं उतरा। दाल के रंग को सामान्य से ज्यादा आकर्षक दिखाने के लिए रंग मिलाए जाने की आशंका ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। खाद्य पदार्थों में किसी भी गैर-अनुमत रंग का इस्तेमाल उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

पढ़ें :- प्रियागोल्ड बिस्किट में जानवरों वाली भूसी, दूध में डिटर्जेंट, FSSAI का बड़ा एक्शन, 3 कंपनियों पर कार्रवाई

क्यों खतरनाक हो सकते हैं गैर-अनुमत रंग?

खाने में इस्तेमाल होने वाले रंगों को लेकर खाद्य सुरक्षा नियम काफी सख्त हैं। हर सिंथेटिक रंग खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित या अनुमत नहीं होता। गलत या गैर-अनुमत रंगों का लंबे समय तक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए बेहद चमकीले रंग वाली चटनी, दाल या दूसरे खाद्य पदार्थ खरीदते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।

उपभोक्ता कैसे रहें सावधान?

खाद्य विशेषज्ञों की सलाह है कि खुले और संदिग्ध खाद्य पदार्थ खरीदने से बचें। पैक्ड सामान लेते समय FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन, पैकेजिंग, एक्सपायरी डेट और लेबल जरूर देखें। वहीं, बाहर मिलने वाली चटनी या अत्यधिक चमकीले रंग वाली दाल को लेकर भी सतर्कता बरतें।

खाद्य पदार्थों में मिलावट सिर्फ स्वाद और रंग का मामला नहीं, बल्कि सीधे आपकी सेहत से जुड़ा सवाल है। इसलिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर किसी भी तरह का समझौता न करें।

पढ़ें :- इंदौर में पैक्ड घी में ‘जहर’! तय सीमा से 10 गुना ज्यादा मिला सीसा, 17 हजार लीटर स्टॉक पर सवाल

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दुर्गा पूजा के प्रसाद से रेबीज का खतरा! यूपी के गांव में मचा हड़कंप, 450 लोगों को लगा एंटी रेबीज टीका

दुर्गा पूजा के प्रसाद से रेबीज का खतरा! यूपी के गांव में...

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026: 122 देशों में भारत 100वें स्थान पर, बच्चों में कुपोषण के आंकड़े चिंताजनक

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026: 122 देशों में भारत 100वें स्थान पर, बच्चों...

सावधान! लाल चटनी और दाल में मिलाया जा रहा केमिकल रंग, जांच में दो नमूने फेल

सावधान! लाल चटनी और दाल में मिलाया जा रहा केमिकल रंग, जांच...

थाईलैंड घूमने जा रहे हैं? पैकिंग से लेकर वीजा और लोकल नियमों तक, ये जरूरी टिप्स जरूर जान लें

थाईलैंड घूमने जा रहे हैं? पैकिंग से लेकर वीजा और लोकल नियमों...

pink cold mountains outing :  गुलाबी ठंड में पहाड़ों पर कम बजट में घूमने का मजा दोगुना , बेहद रोमांटिक लगता है

pink cold mountains outing :  गुलाबी ठंड में पहाड़ों पर कम बजट...

अल्जाइमर और नींद का क्या है कनेक्शन? वैज्ञानिकों की रिसर्च ने खोला चौंकाने वाला राज

अल्जाइमर और नींद का क्या है कनेक्शन? वैज्ञानिकों की रिसर्च ने खोला...