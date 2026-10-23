सावधान! लाल चटनी और दाल में मिलाया जा रहा केमिकल रंग, जांच में दो नमूने फेल

हेल्थ डेस्क, लखनऊ। क्या आप भी बाहर मिलने वाली लाल चटनी या बाजार की दाल का इस्तेमाल करते हैं? तो सावधान हो जाइए। खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर की गई जांच में दो सैंपल मानकों पर सही या खरे नहीं उतरे। इस जांच में लाल चटनी और दाल में ऐसे रंगों के इस्तेमाल की बात सामने आई है, जिनका खानेवाले पदार्थों में इस्तेमाल नियमों के मुताबिक नहीं किया जाना चाहिए।

लाल रंग को लेकर उठे सवाल

जांच के दौरान लिए गए लाल चटनी के नमूने में अनुमत खाद्य रंगों के स्थान पर सिंथेटिक या केमिकल रंग के इस्तेमाल की आशंका सामने आई। बता दें कि ऐसे रंगों का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को ज्यादा आकर्षक और चमकीला दिखाने के लिए किया जाता है। इन रंगों का प्रयोग निर्धारित मानकों के खिलाफ पाए जाने पर इसे खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाता है।

दाल का सैंपल भी फेल

इस जांच में दाल का एक नमूना भी निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर सही या खरा नहीं उतरा। दाल के रंग को सामान्य से ज्यादा आकर्षक दिखाने के लिए रंग मिलाए जाने की आशंका ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। खाद्य पदार्थों में किसी भी गैर-अनुमत रंग का इस्तेमाल उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

क्यों खतरनाक हो सकते हैं गैर-अनुमत रंग?

खाने में इस्तेमाल होने वाले रंगों को लेकर खाद्य सुरक्षा नियम काफी सख्त हैं। हर सिंथेटिक रंग खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित या अनुमत नहीं होता। गलत या गैर-अनुमत रंगों का लंबे समय तक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए बेहद चमकीले रंग वाली चटनी, दाल या दूसरे खाद्य पदार्थ खरीदते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।

उपभोक्ता कैसे रहें सावधान?

खाद्य विशेषज्ञों की सलाह है कि खुले और संदिग्ध खाद्य पदार्थ खरीदने से बचें। पैक्ड सामान लेते समय FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन, पैकेजिंग, एक्सपायरी डेट और लेबल जरूर देखें। वहीं, बाहर मिलने वाली चटनी या अत्यधिक चमकीले रंग वाली दाल को लेकर भी सतर्कता बरतें।

खाद्य पदार्थों में मिलावट सिर्फ स्वाद और रंग का मामला नहीं, बल्कि सीधे आपकी सेहत से जुड़ा सवाल है। इसलिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर किसी भी तरह का समझौता न करें।