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Congress BM Sandeep : बीएम संदीप तेलंगाना कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त, मीनाक्षी नटराजन की जगह लेंगे

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) ने शनिवार को तेलंगाना राज्य के लिए अपने प्रभारी में बदलाव की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बी.एम. संदीप को तत्काल प्रभाव से तेलंगाना का नया एआईसीसी (AICC) प्रभारी नियुक्त किया है। वह निवर्तमान प्रभारी मीनाक्षी नटराजन की जगह लेंगे।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Congress BM Sandeep :  अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) ने शनिवार को तेलंगाना राज्य के लिए अपने प्रभारी में बदलाव की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बी.एम. संदीप को तत्काल प्रभाव से तेलंगाना का नया एआईसीसी (AICC) प्रभारी नियुक्त किया है। वह निवर्तमान प्रभारी मीनाक्षी नटराजन की जगह लेंगे।

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यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने बीएम संदीप को तत्काल प्रभाव से तेलंगाना का एआईसीसी प्रभारी नियुक्त किया है।

पार्टी ने निवर्तमान एआईसीसी प्रभारी मीनाक्षी नटराजन के योगदान की भी सराहना की।

बी.एम. संदीप इससे पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव (National Secretary) के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात के सह-प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाली है।

कर्नाटक के चिकमगलूर से आने वाले बीएम संदीप इससे पहले गुजरात के लिए एआईसीसी सचिव, कर्नाटक में ‘राजीव गांधी पंचायती राज संगठन’ के राष्ट्रीय और राज्य संयोजक, तथा भारतीय युवा कांग्रेस के चुनावों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम कर चुके हैं।

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संदीप महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में ‘वोट बचाओ – देश बचाओ’ आंदोलन जैसे जमीनी स्तर के अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं।

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