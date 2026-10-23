मुंबई में बम की धमकी से हड़कंप! दिलजीत दोसांझ, अमिताभ बच्चन और मुंबई की मेयर निशाने पर

मुंबई में शुक्रवार को एक धमकी भरा ईमेल मिलने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस ईमेल में मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े के कार्यालय, पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के आगामी कॉन्सर्ट और बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। इस सूचना के सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि, धमकी देने वाले की पहचान और ईमेल की विश्वसनीयता के बारे में फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

बताया जा रहा है कि धमकी भरे ईमेल में 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है। हालांकि, कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी की पुष्टि अभी बाकी है।

इस ईमेल में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल होने की बात कही गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि धमकी देने वाले व्यक्ति ने किस वजह से इन लोगों और स्थानों को निशाना बनाने की बात कही है। इससे पहले दिल्ली में भी दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने की खबर आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं, विशेष खतरे से जुड़ी जानकारी और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, दिलजीत दोसांझ के फैंस के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली पुलिस ने सिंगर के ‘ऑरा इंडिया टूर’ के दिल्ली कॉन्सर्ट को मंजूरी दे दी है।

दक्षिणी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल की ओर से 21 अक्टूबर को आयोजक कंपनी को लिखे पत्र में कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने की बात कही गई थी। त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को भी इस फैसले से जुड़ा कारण बताया गया।

दिल्ली के बाद दिलजीत दोसांझ के इंडिया टूर में इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ समेत कई शहरों में कार्यक्रम प्रस्तावित बताए गए हैं। मुंबई में धमकी भरे ईमेल की खबर के बीच अब सभी की नजर मामले की जांच और प्रशासन की ओर से सामने आने वाली आधिकारिक जानकारी पर है।