नई दिल्ली। मोबाइल रिचार्ज की बढ़ती कीमतों और हर महीने रिचार्ज कराने की टेंशन से जूझ रहे यूजर्स के लिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी ‘भारत संचार निगम लिमिटेड’ (BSNL) एक खास ऑफर लेकर आई है। यह कंपनी अपने ग्राहकों को एक बार रिचार्ज कराने पर पूरे 395 दिनों की वैलिडिटी दे रही है। खास बात यह है कि इस प्लान में रोजाना 3GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा भी मिलती है।

₹2,799 के रिचार्ज पर मिलेंगे ये फायदे

आपको बता दें कि BSNL का यह ऑफर उसके ₹2,799 वाले सालाना प्रीपेड प्लान पर उपलब्ध है। आमतौर पर इस प्लान में 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, लेकिन दिवाली स्पेशल ऑफर के तहत कंपनी 30 दिन की अतिरिक्त वैलिडिटी दे रही है। इससे कुल वैलिडिटी बढ़कर 395 दिन की हो जाती है।

रोजाना 3GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग

इस प्लान में ग्राहकों को हर दिन 3GB हाई-स्पीड इंटरनेट डेटा दिया जा रहा है। इसके अलावा देशभर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी शामिल की गई है। इसके साथ ही ग्राहकों को प्रतिदिन 100 SMS भी मिलते हैं। हालांकि, रोजाना मिलने वाला 3GB हाई-स्पीड डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड घटकर 40 Kbps हो जाती है।

30 नवंबर तक उठा सकते हैं ऑफर का फायदा

BSNL ने 5 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस ऑफर की जानकारी देते हुए घोषणा की थी कि 30 नवंबर 2026 तक रिचार्ज कराने वाले ग्राहकों को 30 दिन की अतिरिक्त वैलिडिटी का फायदा मिलेगा।

रोजाना का खर्च कितना पड़ेगा?

यदि ₹2,799 को 395 दिनों में बांटें तो इस प्लान का औसत खर्च करीब 7.09 रुपये प्रतिदिन बैठता है। ऐसे में लंबी वैलिडिटी और ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए यह प्लान अच्छा विकल्प हो सकता है।

आज यानी 18 नवंबर 2026 तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, ₹2,799 में 395 दिन की वैलिडिटी, रोजाना 3GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS वाला ऑफर रिपोर्ट किया गया है। फिर भी रिचार्ज से पहले अपने सर्किल में इसकी उपलब्धता और शर्तें BSNL की आधिकारिक वेबसाइट या Selfcare App पर जरूर जांच लें।