Big Bang Diwali Sale : फ्लिपकार्ट पर सस्ते में टीवी खरीदने मौका , 28 अक्टूबर से 28 अक्टूबर से शुरु होगी दिवाली सेल

Big Bang Diwali Sale : फ्लिपकार्ट पर Big Bang Diwali Sale, की शुरुआत 28 अक्टूबर से होने वाली है। इस सेल के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भारी छूट देखने को मिलेगी।

हम आपको Big Bang Diwali Sale में टीवी की डील के बारे में बताने जा रहे हैं, जो फ्लिपकार्ट पर मिल रही है। इस डील में 43 इंच का टीवी करीब 14 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है।

डिस्काउंट

Xiaomi F Series के 43 इंच वाले टीवी पर यह डील देखने को मिल रही है. अगर डिस्काउंट की बात करें, तो इस टीवी पर 37% की भारी छूट दी जा रही है। इस डिवाइस की MRP 37,999 रुपये है, लेकिन सेल में इसकी कीमत 23,999 रुपये देखने को मिल रही है।

कार्ड ऑफर

वहीं, अगर आप और भी कम कीमत में इस टीवी को खरीदना चाहते हैं, तो फ्लिपकार्ट के कार्ड ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। इसके जरिए आप इस Xiaomi टीवी को 20,749 रु.तक में आप इसे खरीद सकते है।

बड़ी स्क्रीन

साइज की बात करें, तो यह 43 इंच यानी करीब 108 सेंटीमीटर का टीवी है। इसकी मदद से आप घर पर ही बड़ी स्क्रीन पर मूवी और वीडियो देखने का मजा ले सकते हैं।

स्टोरेज की बात करें, तो इसमें 2GB RAM और 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। वहीं, कनेक्टिविटी के लिए इसमें 2 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट दिए गए हैं।