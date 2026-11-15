No Pilot China’s Cargo Aircraft :  बिना पायलट के उड़ा विशालकाय कार्गो विमान, सफल लैंडिंग की

No Pilot China’s Cargo Aircraft : चीन के W5000 ने दुनिया के सबसे बड़े मानवरहित कार्गो विमान के रूप में फ्लाइट टेस्ट पूरा किया है। यह विमान बिना पायलट के 5,000-किलो सामान 2,600-किलोमीटर तक ले जा सकता है। एक ग्राउंड क्रू एक साथ 6-7 विमानों की निगरानी कर सकता है। दावा है कि इससे पायलट वाले कार्गो विमानों के मुकाबले 40% से अधिक लागत घटेगी। रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र में स्थित ओर्डोस शहर के ‘ओटोग फ्रंट बैनर जनरल एयरपोर्ट’ से W5000 ने उड़ान भरी। इस विमान के सभी 2,20,000 पुर्जे चीन में ही बनाए गए हैं, जिन्हें इसके डेवलपर ‘एयर व्हाइट व्हेल’ और उनके आपूर्तिकर्ताओं ने तैयार किया है।

हवा में जाने के बाद, यह विमान एयरफील्ड से 1,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। इस दौरान यह लगभग 220 किमी/घंटा की गति से हर सेकंड 5 मीटर ऊपर उठ रहा था। टेक-ऑफ के लिए इसे लगभग 600 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी; इस समय इसके इंजन पूरी ताकत पर थे, पहिए नीचे थे और फ्लैप्स 8 डिग्री के कोण पर सेट थे।

यह उड़ान लगभग 30 मिनट तक चली। इस दौरान, W5000 ने ऊंचाई हासिल की। मानवरहित कार्गो विमान एक स्थिर ऊंचाई पर उड़ान भरी, मुड़ते समय झुकाव लिया, और फिर नीचे उतरकर लैंडिंग की।

इस उड़ान का मकसद यह देखना था कि हवा में विमान कितना स्थिर और प्रतिक्रियाशील (रिस्पॉन्सिव) है। साथ ही, यह भी जांचा गया कि विमान के प्रोपल्शन, फ्लाइट कंट्रोल और एवियोनिक्स सिस्टम, ज़मीन पर मौजूद टेलीमेट्री और कंट्रोल उपकरणों के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं या नहीं।