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Cyclone Arnab को लेकर CM योगी ने दिये सख्त निर्देश, राहत-बचाव की तैयारी रखने और फसल-पशुधन की सुरक्षा पर जोर

UP Cyclone Arnab Alert : आंध्र-प्रदेश के तट से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान 'अर्नब' उत्तर-पश्चिम की ओर से तेजी से बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से आंध्र-प्रदेश के साथ तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। वहीं, यूपी में भी चक्रवात को लेकर 29 से 31 अक्टूबर तक भारी बारिश, तेज हवा और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चक्रवात अर्णब के संभावित प्रभाव को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये हैं।

By Abhimanyu 
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UP Cyclone Arnab Alert : आंध्र-प्रदेश के तट से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ उत्तर-पश्चिम की ओर से तेजी से बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से आंध्र-प्रदेश के साथ तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। वहीं, यूपी में भी चक्रवात को लेकर 29 से 31 अक्टूबर तक भारी बारिश, तेज हवा और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चक्रवात अर्णब के संभावित प्रभाव को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये हैं।

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सीएम योगी ने अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। खराब मौसम में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कहा गया है। बारिश और तेज हवाओं के पूर्वानुमान को लेकर प्रशासन सतर्क है। 28 से 31 अक्टूबर तक यूपी में बारिश और तेज हवाओं की आशंका है। राहत आयुक्त कार्यालय ने सतर्कता संबंधी एडवाइजरी जारी की है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत-बचाव की तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश दिये गए हैं। अधिकारी मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

आंधी-तूफान के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गयी है। किसानों की फसल और पशुधन की सुरक्षा के लिए सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। खराब मौसम में जनहानि रोकने के लिए प्रशासन को मुस्तैद रहने के निर्देश दिये गए हैं। इसके अलावा, मौसम के खराब होने से पहले तैयार हो चुकी खरीफ की फसलों को काटने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी जा रही है। वहीं, रबी की फसलों को 2 नवंबर के बाद बोने को कहा गया है।

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