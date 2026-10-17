सीएम योगी बोले- किसी तर्क या सबूत को न मनाने वाले लोग ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के असली विरोधी

लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ आज डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मेडल एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लॉ छात्रों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ‘यथास्थितिवादी’ – यानी ऐसी मानसिकता वाले लोग जो किसी भी तर्क या सबूत को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं – वे ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के असली विरोधी हैं।

सीएम योगी ने लॉ छात्रों से सवाल किया, “अगर हम मान लें कि केस नंबर 2047 है, विषय ‘विकसित भारत’ है, और याचिकाकर्ता भारत के 140 करोड़ नागरिक हैं; तो ऐसे में अगर आप इन याचिकाकर्ताओं के वकील के तौर पर यह तर्क रखें, तो स्थिति कैसी होगी? लेकिन इस मामले में ‘प्रतिवादी’ (respondent) कौन है? यह कोई खास व्यक्ति या राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि वे लोग हैं जो ‘यथास्थितिवादी’ हैं—’यथास्थितिवादी’ – यानी ऐसी मानसिकता वाले लोग जो किसी भी तर्क या सबूत को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं – वे ‘विकसित भारत @ 2047’ के विजन के असली विरोधी हैं।”

कांग्रेस पर साधा निशाना

सीएम आदित्यनाथ ने 1975 में भारत में लगाए गए आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि 1975 ने देश को ‘कानून के शासन’ (Rule of Law) और ‘कानून के शासक’ (Ruler of Law) के बीच का अंतर दिखा दिया। उन्होंने कहा, “यह वही उत्तर प्रदेश है, जिसके उच्च न्यायालय ने 12 जून को भारत के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे व्यक्ति का चुनाव रद्द कर दिया था। ठीक 13 दिन बाद, इसके बदले में देश में आपातकाल (इमरजेंसी) लगा दिया गया… उस समय, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हंसराज खन्ना ने अकेले असहमति जताई थी, और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन इतिहास कभी बेकार नहीं जाता। हाल ही में, आपने देखा होगा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उसी अकेली असहमति को सही माना। 1975 ने देश को ‘कानून के शासन’ (rule of law) और ‘कानून के जरिए शासन’ (rule by law) के बीच का अंतर सिखाया। देश के लिए 1975 का यही सबक है…”