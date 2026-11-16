  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. SIR पर चुनाव आयोग से कांग्रेस पूछेगी 48 सवाल, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी, कहा- CEC और दोनों आयुक्त अलग-अलग दें जवाब

SIR पर चुनाव आयोग से कांग्रेस पूछेगी 48 सवाल, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी, कहा- CEC और दोनों आयुक्त अलग-अलग दें जवाब

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) समेत INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में नई याचिका दाखिल की। इसमें उन्होंने चुनाव आयोग (Election Commissioners) से SIR को लेकर 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) समेत INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में नई याचिका दाखिल की। इसमें उन्होंने चुनाव आयोग (Election Commissioners) से SIR को लेकर 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इन सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के पास अगर रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी नहीं है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू (Election Commissioner Sukhbir Singh Sandhu) और विवेक जोशी अलग-अलग हलफनामा दाखिल कर जवाब दें।

पढ़ें :- सोनिया गांधी की बुक 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' लॉन्च, बोलीं- लोगों के प्यार से अभिभूत,मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ कहा गया था, जो सच नहीं है…’

कांग्रेस ने 48 सवालों की सूची भी दी है। इसमें पूछा गया है कि SIR के दौरान चुनाव आयोग (Election Commissioners)  ने कौन-कौन से फैसले लिए, किन फैसलों को मंजूरी दी और किन पर आपत्ति जताई।

विपक्ष ने 12 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी

11 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत को पत्र लिखा था और ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था। सीजेआई (CJI) ने मना कर दिया था। विपक्षी नेताओं ने 12 अक्टूबर को दिल्ली की बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  तक मार्च निकाला था। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में मुख्य चुनाव आयुक्त और SIR को लेकर याचिका भी दायर की थी।

पढ़ें :- यूपी में चार पीसीएस अधिकारियों का तबादला, रेणुका दीक्षित बनीं शामली की एसडीएम , देखें लिस्ट
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सोनिया गांधी की बुक 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' लॉन्च, बोलीं- लोगों के प्यार से अभिभूत,मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ कहा गया था, जो सच नहीं है…’

सोनिया गांधी की बुक 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' लॉन्च, बोलीं- लोगों...

वकील, बोला-CJI कुर्सी पर आप बैठने के लायक नहीं, चीफ जस्टिस ने सुनवाई के लिए इंतजार करने को कहा था

वकील, बोला-CJI कुर्सी पर आप बैठने के लायक नहीं, चीफ जस्टिस ने...

Gold- Silver Price : चांदी 11 महीने में सबसे सस्ती, 1.70 लाख पर पहुंची,7749 दाम रुपये गिरे, सोना 838 लुढ़ककर 1.34 लाख पर आया

Gold- Silver Price : चांदी 11 महीने में सबसे सस्ती, 1.70 लाख...

SIR पर चुनाव आयोग से कांग्रेस पूछेगी 48 सवाल, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी, कहा- CEC और दोनों आयुक्त अलग-अलग दें जवाब

SIR पर चुनाव आयोग से कांग्रेस पूछेगी 48 सवाल, सुप्रीम कोर्ट से...

गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने अमिताभ और अभिषेक बच्चन को दी खुली धमकी! ‘बुलेटप्रूफ कांच में भी छिप जाओ, मारेंगे दोनों को’

गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने अमिताभ और अभिषेक बच्चन को दी खुली धमकी!...

कांग्रेस, बोली-'वोट चोरी' उठ रहे सवालों का चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में नहीं दिया कोई जवाब, ये रहे 48 सवाल

कांग्रेस, बोली-'वोट चोरी' उठ रहे सवालों का चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट...