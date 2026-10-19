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Dussehra 2026 : दशहरे के दिन ये काम करना माना जाता है शुभ, जानें पौराणिक मान्यताएं

"बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व—दशहरा! हम सब जानते हैं कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में दशहरे के दिन कुछ विशेष काम करने को बेहद शुभ माना गया है? मान्यता है कि इस दिन किए गए कुछ छोटे-छोटे काम आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकते हैं

By अनूप कुमार 
Updated Date

Dussehra 2026: “बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व—दशहरा! हम सब जानते हैं कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में दशहरे के दिन कुछ विशेष काम करने को बेहद शुभ माना गया है? मान्यता है कि इस दिन किए गए कुछ छोटे-छोटे काम आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकते हैं और आपको सालभर हर काम में सफलता दिला सकते हैं! आइए जानते हैं इन पौराणिक मान्यताओं के बारे में।”

पढ़ें :- शारदीय नवरात्र 2026: नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा, जानें किस दिन लगेगा कौन-सा भोग

“सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है शस्त्र या अस्त्र पूजा। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इसी दिन अर्जुन ने अज्ञातवास समाप्त होने पर शमी के पेड़ से अपने गांडीव धनुष को उतारा था और उसकी पूजा की थी। इसलिए आज के दिन क्षत्रिय अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। आधुनिक समय में आप अपनी आजीविका के साधन, जैसे—कलम, लैपटॉप या अपनी गाड़ियों की पूजा कर सकते हैं।

दूसरा शुभ काम है शमी के पेड़ की पूजा। दशहरे की शाम को शमी वृक्ष की पूजा करना और उसके पास दीपक जलाना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती।”

“क्या आपने कभी दशहरे पर आसमान की तरफ देखा है? इस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन साक्षात भगवान शिव के दर्शन के समान माना जाता है। मान्यता है कि रावण वध से पहले भगवान श्री राम को भी नीलकंठ के दर्शन हुए थे। अगर इस दिन आपको यह पक्षी दिख जाए, तो समझ लें आपका भाग्य खुलने वाला है।

इसके साथ ही, दशहरे के दिन पान खाना और खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। पान को जीत का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि पान खाने से भीतर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और आपसी प्रेम बढ़ता है।”

“दशहरे के दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इसका मतलब है कि इस पूरे दिन कोई भी शुभ काम करने के लिए आपको पंडित जी से मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया घर या गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या फिर सोना-चांदी खरीदना चाहते हैं, तो यह दिन सबसे उत्तम है। इस दिन शुरू किया गया काम हमेशा बरकत देता है।”

 

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