अस्पताल में बुजुर्ग को नहीं मिला सहारा, 70 साल की उम्र में खुद स्ट्रेचर खींचने को मजबूर हुई महिला; वीडियो ने उठाए सवाल

Gujarat Viral Video: उम्र के जिस पड़ाव पर इंसान को अपनों के सहारे और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस उम्र में अगर उसे अपनी मदद के लिए भी खुद ही संघर्ष करना पड़े, तो यह दृश्य देख किसी का भी दिल पसीज जायेगा। गुजरात के राजकोट सिविल अस्पताल से सामने आए एक वीडियो ने कुछ ऐसा ही दर्दनाक दृश्य दिखाया है, जिसे देखकर अस्पताल की व्यवस्थाओं और बुजुर्गों की स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं।

करीब 70 साल की एक बुजुर्ग महिला अस्पताल में खुद ही स्ट्रेचर खींचती नजर आई। चेहरे पर बेबसी और कदमों में उम्र का बोझ लिए महिला को इस तरह संघर्ष करते देख लोग भावुक हो रहे हैं। अस्पताल जैसी जगह पर, जहां मरीजों को इलाज के साथ जरूरी मदद और देखभाल मिलनी चाहिए, वहां एक बुजुर्ग महिला का खुद स्ट्रेचर खींचना कई सवाल खड़े करता है।

सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर अस्पताल में महिला को इस तरह खुद मेहनत क्यों करनी पड़ी। क्या उस समय उन्हें मदद करने वाला कोई मौजूद नहीं था? या फिर अस्पताल की व्यवस्था में कहीं ऐसी कमी रह गई, जिसकी कीमत एक बुजुर्ग महिला को अपनी परेशानी बढ़ाकर चुकानी पड़ी? हालांकि, वीडियो के आधार पर महिला की पूरी परिस्थिति, उनके साथ आए परिजनों की मौजूदगी और घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है।

यह घटना केवल एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि अस्पतालों में मरीजों की सहायता और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता की अहमियत भी याद दिलाती है। अस्पताल पहुंचने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा होता है। ऐसे में जरूरतमंद मरीजों को समय पर मदद मिलना बेहद जरूरी है।

70 साल की उम्र में एक महिला का स्ट्रेचर खींचने को मजबूर दिखाई देना व्यवस्था के लिए आत्ममंथन का विषय है। इलाज की जगह पर किसी मरीज को अकेले संघर्ष न करना पड़े, इसके लिए मानवीय संवेदना और जिम्मेदारी दोनों जरूरी हैं।