जानें कौन हैं सुशोभन सोनू राय? ऑन-स्क्रीन भूमिकाओं के पीछे का व्यक्ति

नई दिल्ली। सुशोभन सोनू राय की कहानी में एक शुरुआती पारिवारिक क्षति, उनकी मां के पालन-पोषण के प्रयास, मनोरंजन उद्योग से बाहर एक शुरुआती करियर और बंगाली टेलीविजन, मॉडलिंग तथा सिनेमा में धीरे-धीरे प्रवेश शामिल हैं। कई अभिनेताओं के लिए, दर्शक जो काम स्क्रीन पर देखते हैं, वह उनके पेशेवर जीवन का केवल एक हिस्सा होता है। अभिनय करियर से पहले के अनुभव, जिन परिस्थितियों में अवसर मिलते हैं और जब काम अनिश्चित हो जाता है तब लिए गए निर्णय अक्सर जनता की नज़रों से ओझल रहते हैं। बंगाली अभिनेता सुशोभन सोनू रॉय (Bengali actor Sushobhan Sonu Roy) के मामले में, ये तत्व एक ऐसे करियर का हिस्सा हैं जो टेलीविजन, वाणिज्यिक मॉडलिंग और फिल्मों में विकसित हुआ है।

19 जुलाई 1994 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जन्मे रॉय कोलकाता में पले-बढ़े। उनका पारिवारिक संबंध असम के गुवाहाटी से भी है, जहाँ उनकी मौसी का घर है। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उन्हें दोनों शहरों से जोड़ती है, हालाँकि कोलकाता उनके पालन-पोषण और शिक्षा का मुख्य स्थान रहा है।

उनका बचपन एक सड़क दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु से आकार लिया गया। उस समय रॉय लगभग साढ़े तीन साल के थे। उनके पिता ने कोलकाता में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर (VECC) में काम किया था। पिता की मृत्यु के बाद, उनकी माँ उनके पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी संभालने लगीं। वह एक कपड़ों की दुकान में काम करती थीं और साथ ही परिवार की ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए उन्हें एकल माता-पिता के रूप में पालती रहीं।

रॉय ने 2016 में दम दम मोतीझील रवीन्द्र महाविद्यालय से वाणिज्य स्नातक (B.Com) की डिग्री पूरी की, जो पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध है। मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने से पहले, उनके पास एक नौकरी थी जिसे उन्होंने अभिनय करियर अपनाने के लिए छोड़ दिया। प्रदर्शन कलाओं में उनकी रुचि उनकी शिक्षा और पेशेवर ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ विकसित हुई।

प्रदर्शन के साथ उनका पहला निरंतर जुड़ाव नृत्य के माध्यम से हुआ। उन्होंने लगभग दो वर्षों तक पश्चिमी नृत्य का प्रशिक्षण लिया और मंच कार्यक्रमों में भाग लिया। बाद में उन्होंने निर्देशक पीयूष साहा द्वारा आयोजित एक अभिनय कार्यशाला में भाग लिया, जहाँ उन्होंने लगभग डेढ़ से दो वर्षों तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस कार्यशाला ने उन्हें नृत्य प्रदर्शनों से जुड़े गति और मंच उपस्थिति से आगे बढ़कर अभिनय का अध्ययन करने का अवसर दिया।

टेलीविजन से एक शुरुआती परिचय

रॉय ने 2019 में ‘आनंदमयी मां’ के साथ बंगाली टेलीविजन में प्रवेश किया, जो आकाश आठ पर प्रसारित होता था। स्वर्गीय देबीदास भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित इस धारावाहिक में उन्होंने एक वैष्णव भक्त की भूमिका निभाई। यह उनका पहला टेलीविजन प्रोजेक्ट और पौराणिक चरित्र निभाने का पहला अनुभव था।

रॉय ने ‘आनंदमयी मां’ को वह प्रोजेक्ट बताया है जिसने उन्हें अपने कम्फर्ट ज़ोन से सबसे दूर ले जाया। इस भूमिका के लिए प्रदर्शन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, जिसमें शांति, धैर्य और चरित्र से जुड़ी भावनाओं की समझ शामिल थी। शारीरिक भाषा और स्क्रीन उपस्थिति भी चित्रण के लिए महत्वपूर्ण थे।

पहली बार टेलीविजन में प्रवेश करने वाले अभिनेता के लिए, एक पौराणिक परिवेश में काम करना नई मांगों का एक समूह प्रस्तुत करता था। रॉय ने इस असाइनमेंट को चुनौतीपूर्ण बताया है, साथ ही इसे एक सीखने का अनुभव भी माना है जिसने उन्हें एक कलाकार के रूप में अधिक आत्मविश्वासी बनने में मदद की। इस प्रोजेक्ट के बाद, वे कई बंगाली टेलीविजन धारावाहिकों में नज़र आए, जिनमें ‘मोहर’, ‘कोरापाखी’, ‘जमुना ढाकी’, ‘तितली’ और ‘खेलाघर’ शामिल हैं। ये प्रोडक्शन स्टार जलसा और ज़ी बांग्ला सहित चैनलों से जुड़े थे।

मोहर से कोरापाखी तक

‘मोहर’ में रॉय ने एक मीडिया पेशेवर की भूमिका निभाई। जब उन्हें उसी प्रोडक्शन टीम के माध्यम से ‘कोरापाखी’ में काम करने का अवसर मिला, तो उनका प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ाव जारी रहा। ‘कोरापाखी’ में उनकी भूमिका ‘मोहर’ में निभाई गई भूमिका से अलग थी। उन्होंने अभिनेत्री पर्णो मित्रा के विपरीत एक नकारात्मक चरित्र निभाया। यह असाइनमेंट ‘आनंदमयी माँ’ में उनकी पहली टेलीविजन भूमिका से भी भिन्न था, जहाँ उन्होंने एक पौराणिक परिवेश में वैष्णव भक्त की भूमिका निभाई थी।

इन भूमिकाओं में अलग-अलग चरित्र प्रकार शामिल थे और प्रदर्शन के लिए अलग-अलग दृष्टिकोणों की आवश्यकता थी। एक पौराणिक चरित्र, एक मीडिया पेशेवर और एक नकारात्मक चरित्र-प्रत्येक कहानी के भीतर अलग-अलग स्थान रखते हैं। एक अभिनेता के लिए, कथा में चरित्र के स्थान को समझना भूमिका की व्याख्या का हिस्सा है। रॉय के टेलीविजन कार्य में ‘जमुना ढाकी’, ‘तितली’ और ‘खेलाघर’ भी शामिल थे, जिन्होंने बंगाली धारावाहिकों में उनके अनुभव में और प्रोडक्शन जोड़े।

महामारी के बाद मॉडलिंग की ओर

COVID-19 महामारी और उसके बाद के दौर ने रॉय के अपने पेशेवर अनुभव में अभिनय के अवसरों की उपलब्धता को प्रभावित किया। उनके पास कम अवसर आने के कारण, उन्होंने 2023 में पेशेवर मॉडलिंग शुरू की, जबकि अभिनय में रुचि बनाए रखी।

उनके मॉडलिंग असाइनमेंट में हॉलिडे इन होटल, डाबर, अमेज़न, स्पेंसर्स, बिग बाज़ार और अन्य से जुड़े वाणिज्यिक और विज्ञापन कार्य शामिल थे। इस काम ने उन्हें मनोरंजन और विज्ञापन क्षेत्र के एक अन्य हिस्से में पहुँचाया, जहाँ कैमरा प्रस्तुति और दृश्य संचार असाइनमेंट के केंद्र में हैं। रॉय ने सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। दिसंबर 2025 को कोलकाता में आयोजित एथनिक एलिगेंस 2025 प्रतियोगिता में, उन्हें मिस्टर एथनिक एलिगेंस 2025 – फर्स्ट रनर-अप का खिताब मिला।

बंगाली फीचर-फिल्म निर्माण में भूमिका

रॉय का काम बंगाली सिनेमा तक भी विस्तारित हुआ है-सौमोजीत अदक द्वारा निर्देशित ‘टेक केयर भालोबासा’ के माध्यम से। वे इस फिल्म में जॉय की भूमिका निभाते हैं, जो चार दोस्तों और उनके रिश्तों पर केंद्रित है। अन्य प्रमुख कलाकारों में सोलंकी रॉय, सौम्य मुखर्जी, राहुल मजूमदार और श्रीमा भट्टाचार्य शामिल हैं। यह फिल्म प्रोजेक्ट उनके टेलीविजन और वाणिज्यिक मॉडलिंग के पिछले अनुभव में फीचर-फिल्म कार्य जोड़ता है। जॉय की भूमिका उन्हें चार दोस्तों के बीच के रिश्तों पर बनी एक कहानी में स्थापित करती है।

विभिन्न अनुभवों से आकार लिया एक करियर

रॉय का पेशेवर काम कई अलग-अलग सेटिंग्स के माध्यम से विकसित हुआ है। उनके टेलीविजन असाइनमेंट में ‘आनंदमयी मां’ में एक पौराणिक भूमिका, ‘मोहर’ में एक मीडिया पेशेवर और ‘कोरापाखी’ में एक नकारात्मक चरित्र शामिल रहा है। उनके बाद के मॉडलिंग असाइनमेंट और ‘टेक केयर भालोबासा’ में काम ने उन्हें वाणिज्यिक विज्ञापन और बंगाली फीचर-फिल्म निर्माण में पहुंचाया।

स्क्रीन से बाहर उनकी पृष्ठभूमि में मनोरंजन में प्रवेश से पहले रोज़गार की एक अवधि, पश्चिमी नृत्य में प्रशिक्षण, मंच प्रदर्शन और एक अभिनय कार्यशाला शामिल है। उनका पालन-पोषण भी उनके पिता की असामयिक मृत्यु के बाद उनकी माँ की पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी से आकार लिया गया। कुल मिलाकर, ये अनुभव बंगाली टेलीविजन, मॉडलिंग और सिनेमा में रॉय के काम को समझने के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं, साथ ही उन व्यक्तिगत परिस्थितियों को भी जो मनोरंजन उद्योग में उनके प्रवेश से पहले थीं।