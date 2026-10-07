  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. राहुल और प्रियंका समेत कई नेताओं के खिलाफ FIR, आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के घुसने का आरोप

राहुल और प्रियंका समेत कई नेताओं के खिलाफ FIR, आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के घुसने का आरोप

Delhi INDIA Bloc Protest : देश की राजधानी नई दिल्ली में मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन का जबरदस्त हल्लाबोल देखने को मिला है। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के मुख्यालय की ओर से बढ़ रहे इंडिया गठबंधन के नेताओं को पुलिस ने रोका तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं ने आकाशवाणी भवन परिसर से होकर आगे बढ़ने की कोशिश की। अब विरोध मार्च के दौरान आकाशवाणी भवन परिसर में कथित तौर पर जबरन घुसने के आरोप में इन नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Delhi INDIA Bloc Protest : देश की राजधानी नई दिल्ली में मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन का जबरदस्त हल्लाबोल देखने को मिला है। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के मुख्यालय की ओर से बढ़ रहे इंडिया गठबंधन के नेताओं को पुलिस ने रोका तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं ने आकाशवाणी भवन परिसर से होकर आगे बढ़ने की कोशिश की। अब विरोध मार्च के दौरान आकाशवाणी भवन परिसर में कथित तौर पर जबरन घुसने के आरोप में इन नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पढ़ें :- “45 FIR के बाद बोले राहुल गांधी, ‘लक्ष्य 100 का, हर FIR मेरे लिए मेडल’”

रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली पुलिस को आकाशवाणी भवन के अधिकारियों से शिकायत मिली थी। कथित तौर पर आकाशवाणी के कर्मचारियों ने शुरू में उन्हें परिसर में घुसने से रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार दोनों कांग्रेस नेता अंदर चले गए और धरने पर बैठ गए। इस दौरान राहुल, प्रियंका और विपक्ष के दूसरे नेता आठ घंटे से ज़्यादा समय तक आकाशवाणी भवन के अंदर डटे रहे और मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलने की मांग करते रहे। हालांकि, शाम को दिल्ली पुलिस ने इलाके को खाली कराने की कार्रवाई की और विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान करीब 50 सांसद और लगभग 200 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद हिरासत में लिए गए नेताओं को विरोध-प्रदर्शन वाली जगह से हटा दिया गया। बाद में मंगलवार रात दिल्ली पुलिस ने राहुल और प्रियंका को रिहा कर दिया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

“45 FIR के बाद बोले राहुल गांधी, ‘लक्ष्य 100 का, हर FIR मेरे लिए मेडल’”

“45 FIR के बाद बोले राहुल गांधी, ‘लक्ष्य 100 का, हर FIR...

जंजीरों और पेड़ से बांधकर सामूहिक दुष्कर्म, ‘शुद्धिकरण’ के नाम पर महिला से बर्बरता

जंजीरों और पेड़ से बांधकर सामूहिक दुष्कर्म, ‘शुद्धिकरण’ के नाम पर महिला...

नेहा बोरा का भाजपा व RSS पर तीखा हमला, बोलीं- एक चोर और गद्दार को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी क्या-क्या नहीं कर रहे हैं?

नेहा बोरा का भाजपा व RSS पर तीखा हमला, बोलीं- एक चोर...

मध्यप्रदेश पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 1000 पदों पर भर्ती, 15 अक्टूबर से करें आवेदन

मध्यप्रदेश पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 1000 पदों पर भर्ती, 15 अक्टूबर...

RBI के फैसले के बाद सोने-चांदी में धड़ाम, क्या अब और सस्ता होगा सोना?

RBI के फैसले के बाद सोने-चांदी में धड़ाम, क्या अब और सस्ता...

बेंगलुरु में CJP यानी Citizens for Justice and Peace ने किया ‘चप्पल प्रोटेस्ट’ का ऐलान, प्रकाश राज भी होंगे शामिल

बेंगलुरु में CJP यानी Citizens for Justice and Peace ने किया ‘चप्पल...