BJP Candidates List : जम्मू-कश्मीर चुनाव के लिए भाजपा ने जारी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट; 44 कैंडिडेट्स के नाम शामिल

List of BJP candidates for Jammu and Kashmir assembly elections: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की ओर से सोमवार को जारी इस लिस्ट में पहले चरण मतदान के लिए 15 उम्मीदवार, दूसरे चरण के लिए 10 तो तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गयी है। दरअसल, जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में चुनाव होने हैं।