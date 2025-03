‘प्रयागराज महाकुंभ’ की सफलता में CM योगी के इन अनमोल रत्नों ने निभाई अहम भूमिका; पढ़ें- इनके बारे में

‘प्रयागराज महाकुंभ’ की सफलता में CM योगी के इन अनमोल रत्नों ने निभाई अहम भूमिका; पढ़ें- इनके बारे में

Heroes of the success of 'Prayagraj Maha Kumbh': संगम नगरी प्रयागराज में 45 दिनों तक चले आस्था के समागम महाकुंभ ने दुनियाभर का ध्यान अपनी ओर खींचा। महाकुंभ में सबने सनातन संस्कृति को अपनी आंखों से देखा और इसकी महानता का अनुभव किया। इस पावन अवसर पर धरती के कोने-कोने से ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन का साक्षी बनने और आस्था की डुबकी लगाने के लिए 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी तट पर पहुंचे। जिससे पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। हालांकि, इतने बड़े आयोजन को सफल बनाना किसी भी सरकार के लिए आसान काम नहीं था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और उनके अनमोल रत्नों ने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। आइये, प्रयागराज महाकुंभ की सफलता के नायकों के बारे में जानते हैं-