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यूपी में चार पीसीएस अधिकारियों का तबादला, रेणुका दीक्षित बनीं शामली की एसडीएम , देखें लिस्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चार पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस बदलाव में उपजिलाधिकारी से लेकर निदेशालय स्तर तक अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

By santosh singh 
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चार पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस बदलाव में उपजिलाधिकारी से लेकर निदेशालय स्तर तक अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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रेणुका दीक्षित को इटावा के उपजिलाधिकारी पद से हटाकर शामली का उपजिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं, विश्व भूषण मिश्र को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के उपसचिव पद से स्थानांतरित कर स्थानीय निकाय निदेशालय में संयुक्त निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है।

इसी क्रम में अभिनव पाठक को आगरा के उपजिलाधिकारी पद से हटाकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण और प्रयागराज विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी बनाया गया है। वहीं, सौम्य मिश्रा को स्थानांतरणाधीन उपजिलाधिकारी से प्रयागराज मेला प्राधिकरण और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी पद से हटाकर आगरा का उपजिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

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