‘Game Changer’ poster released: Kiara Advani की राजनीतिक थ्रिलर ‘गेम चेंजर’ का नया पोस्टर रिलीज

‘Game Changer’ poster released: बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए, राजनीतिक थ्रिलर ‘गेम चेंजर’ के निर्माताओं ने एक्ट्रेस का एक नया पोस्टर जारी किया है। बहुप्रतीक्षित फिल्म में कियारा राम चरण (Ram Charan) के साथ अभिनय कर रही हैं।

वेंकटेश्वर क्रिएशंस (Venkateswara Creations ) ने बुधवार को एक्स पर जन्मदिन के संदेश के साथ जीवंत पोस्टर शेयर किया। नया पोस्टर फिल्म के पहले गाने ‘जरगांडी’ का विस्तार प्रतीत होता है, जिसमें कियारा उसी ग्लैमरस पोशाक में दिखाई दे रही हैं, जैसी इस साल की शुरुआत में जारी किए गए म्यूजिक वीडियो (Music Videos) में थी।

पोस्टर में कियारा (kiara advani) अपने किरदार जबीलम्मा के सार को दर्शाते हुए एक शानदार अवतार में चमक रही हैं। पोस्टर के साथ, निर्माताओं ने एक कैप्शन भी जोड़ा, जिसमें लिखा था, “टीम #गेमचेंजर हमारी जाबिलम्मा उर्फ ​​@advani_kiara को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। उनकी जीवंत ऊर्जा जल्द ही आपके दिलों को मोह लेगी।”

Team #GameChanger wishes our Jabilamma Aka @advani_kiara a very Happy Birthday ❤️

Her vibrant energy will soon enchant your hearts 💥

Mega Powerstar @AlwaysRamCharan @shankarshanmugh @MusicThaman @DOP_Tirru @artkolla @SVC_official @ZeeStudios_ @zeestudiossouth @saregamaglobal… pic.twitter.com/PJMkzLTX4y

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) July 31, 2024