सपा सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ के मेदांता में ICU में भर्ती

लखनऊ। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार शाम उल्टियां होने, तेज बुखार और पेट में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया।

पैंक्रियास में सूजन, हल्का पीलिया भी

अस्पताल की ओर से शनिवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, अफजाल अंसारी को पेट में तेज दर्द की शिकायत थी। जांच में उनके पैंक्रियास (अग्न्याशय) में सूजन और हल्के पीलिया की पुष्टि हुई है। फिलहाल उन्हें ICU में रखा गया है। डॉक्टर अभय वर्मा और डॉ. दिलीप दुबे की टीम उनका इलाज कर रही है।

परिजनों के मुताबिक, अफजाल लंबे समय से लिवर की बीमारी से जूझ रहे हैं। शुक्रवार सुबह उन्हें गले में खराश और सर्दी की परेशानी थी। बाद में उल्टियां शुरू हो गईं और पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द होने लगा।

अब्बास अंसारी ने मांगी दुआ

अफजाल अंसारी की तबीयत बिगड़ने की जानकारी विधायक अब्बास अंसारी ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने लिखा कि बड़े अब्बा की सेहत खराब है और लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है। साथ ही लोगों से उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ करने की अपील की। सांसद के भतीजे और सपा विधायक सुहैब अंसारी उन्हें लेकर लखनऊ पहुंचे।

तीन बार सांसद और पांच बार विधायक रहे

अफजाल अंसारी गाजीपुर की राजनीति का प्रमुख चेहरा हैं। वह पांच बार विधायक और तीन बार सांसद चुने जा चुके हैं। उन्होंने 1985 में CPI के टिकट पर पहली बार विधानसभा चुनाव जीता था। बाद में सपा और बसपा से भी चुनाव लड़े। 2019 में बसपा और 2024 में सपा के टिकट पर गाजीपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की।