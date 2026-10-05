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ज्ञानेश कुमार दें इस्तीफ़ा, SIR को रद्द किया जाए और Ballot Paper से हो चुनाव: खरगे

मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कांग्रेस पार्टी की 3 मांगे non-negotiable हैं। पहली, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ़ा, दूसरी, SIR को रद्द करना और तीसरी, Ballot Paper पर चुनाव कराना। देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता और INDIA गठबंधन के साथी इन तीन मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं।

By शिव मौर्या 
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नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भाजपा सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। साथ ही, एसआईआर को रद्द करने ओर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग उठाई है। दरअसल, इन दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा हैं और उनके इस्तीफे की मांग हो रही है।

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मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कांग्रेस पार्टी की 3 मांगे non-negotiable हैं। पहली, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ़ा, दूसरी, SIR को रद्द करना और तीसरी, Ballot Paper पर चुनाव कराना। देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता और INDIA गठबंधन के साथी इन तीन मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं।

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उन्होंने आगे लिखा, जो भी Civil Society Members व Youth Organisations इन मुद्दों पर देश में जगह-जगह संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। दूसरी ओर भाजपा ने दिल्ली में महिला पत्रकारों का उत्पीड़न किया, वो बेहद निंदनीय है। तानाशाह बहुत घबराया हुआ है, ध्यान भटकाने के एक और अध्याय के लिए तैयार रहिए।

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