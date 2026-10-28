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हरजस कौर ने प्रेसिडेंट मेडल पाकर बढ़ाया IIT BHU का मान, तनिषा ने 6 गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में मेधावी विद्यार्थियों की उपलब्धियां एक बार फिर चर्चा में हैं। यहां हरजस कौर को प्रेसिडेंट मेडल और तनिषा को छह गोल्ड मेडल मिलने की खबर सामने आई है। इन उपलब्धियों ने संस्थान के विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रतिभा और मेहनत को उजागर किया है।

By Sushil Sah 
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वाराणसी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में मेधावी विद्यार्थियों की उपलब्धियां एक बार फिर चर्चा में हैं। यहां हरजस कौर को प्रेसिडेंट मेडल और तनिषा को छह गोल्ड मेडल मिलने की खबर सामने आई है। इन उपलब्धियों ने संस्थान के विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रतिभा और मेहनत को उजागर किया है।

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आपको बता दें कि आईआईटी बीएचयू का 15वां दीक्षांत समारोह 31 अक्टूबर 2026 को आयोजित होना निर्धारित है। संस्थान की वेबसाइट के मुताबिक, इस समारोह में विद्यार्थियों को डिग्रियां और मेडल प्रदान किए जाएंगे।

हालांकि, हरजस कौर और तनिषा के विभाग, उनके मेडल की सटीक श्रेणी तथा छह गोल्ड मेडल हासिल करने के विवरण की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों से नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि आईआईटी बीएचयू में हर साल उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित पदकों और पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। ऐसे सम्मान विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन और अकादमिक उत्कृष्टता को पहचान देते हैं।

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