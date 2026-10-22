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स्वास्थ्य मंत्री जी संज्ञान लें… अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने आपकी जगह कोई और पहुंच गया, अखिलेश यादव ने Video शेयर कर कसा तंज

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने महोबा जिला चिकित्सालय (Mahoba District Hospital) में छुट्टा जानवरों के वार्ड में घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि स्वास्थ्य मंत्री जी संज्ञान लें… अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने आपकी जगह कोई और पहुंच गया है।

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने महोबा जिला चिकित्सालय (Mahoba District Hospital) में छुट्टा जानवरों के वार्ड में घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि स्वास्थ्य मंत्री जी संज्ञान लें… अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने आपकी जगह कोई और पहुंच गया है।

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स्वास्थ्य मंत्री जी संज्ञान लें… अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने आपकी जगह कोई और पहुंच गया है। https://t.co/bJiz5WQL0e

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 22, 2026

श्री यादव ने अस्पतालों की बदहाली और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है। पोस्ट के जरिए यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि अस्पतालों में जमीनी हालात खराब हैं और वास्तविक निरीक्षण या सुधार की जगह सिर्फ दिखावा हो रहा है।

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