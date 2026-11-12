12 नवम्बर 2026 का राशिफल : गुरुवार को बन रहे सुकर्मा योग में इन 5 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें आपके लिए कैसा बीतेगा दिन?

Horoscope 12 November: ग्रहों के शुभ संयोगों की बात करें तो गुरुवार को सुकर्मा योग है। 12 नवंबर गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने व व्रत रखने से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है। भगवान बृहस्पति की असीम कृपा मिलती है। 12 नवंबर के दिन जहां कुछ राशियों के लिए पैसों की स्थिति सही होने वाली है तो वहीं कुछ लोगों को थोड़ा सतर्क भी रहना है। तो चलिए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं कि 12 नवंबर को मेष से लेकर मीन राशि वालों का दिन कैसा जाने वाला है?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आज व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। धन के मामले में सोच-समझकर निर्णय लें।

वृषभ – आज का दिन अनुकूल रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। निवेश में जल्दबाजी न करें।

मिथुन – आज वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।

कर्क – आज भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। नौकरी और व्यवसाय में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

सिंह – आज आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। नौकरी में पद-प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। व्यापार में नए संपर्क लाभदायक हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता रहेगी।

कन्या – आज योजनाबद्ध तरीके से काम करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। आज जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

तुला – आज भाग्य का सहयोग मिल सकता है। व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखें।

वृश्चिक – आज आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें।

धनु – आज शिक्षा, प्रतियोगिता और करियर से जुड़े मामलों में सफलता के संकेत हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है।

मकर – आज कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। पुराने निवेश से लाभ की उम्मीद रहेगी।

कुंभ – आज नए विचार और योजनाएं आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मीन – आज आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा सामने आएगी। धन प्राप्ति के अवसर बन सकते हैं।