‘मां-बाप से मिलने आती हूं, मरने नहीं’, मुंबई की हवा पर भड़कीं बेबिका धुर्वे; दुबई लौटते ही बिगड़ी तबीयत

Mumbai Pollution: बिग बॉस फेम और अभिनेत्री बेबिका धुर्वे ने मुंबई की वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई है। दोस्त और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिस्टर फैजू की शादी में शामिल होने और परिवार से मिलने मुंबई आईं बेबिका ने दुबई लौटने के बाद अपनी तबीयत बिगड़ने की बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर सीने में जकड़न, कफ और दर्द जैसी परेशानियों का जिक्र किया।

बेबिका ने वीडियो में क्या बताया?

बेबिका के मुताबिक, मुंबई में कुछ दिन बिताने के बाद जब वह दुबई लौटीं और सुबह उठीं, तो उन्हें काफी कफ और सीने में भारीपन महसूस हुआ। उन्होंने अपने बाएं हाथ, गर्दन और पीठ के हिस्से में दर्द होने की बात भी कही। वीडियो में उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें हार्ट अटैक जैसे लक्षण महसूस हुए और उन्होंने एस्पिरिन ली।





हालांकि, बेबिका के लक्षणों के वास्तविक कारण और उनकी चिकित्सकीय स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती है। ऐसे लक्षणों को केवल प्रदूषण से जोड़कर नहीं देखा जा सकता।

मुंबई के AQI पर उठाए सवाल

बेबिका ने मुंबई और दुबई की हवा की तुलना करते हुए वायु प्रदूषण पर नाराजगी जताई। उन्होंने आगे कहा, “मैं दुबई में बहुत साफ-सुथरी सांस लेती हूं, क्योंकि यहां का AQI 80 है, जबकि मुंबई का AQI 420 तक पहुंच रहा है। इसी संदर्भ में बेबिका ने कहा कि, “मैं मुंबई मां-बाप से मिलने आती हूं, मरने नहीं आती।”

AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा में प्रदूषण के स्तर को समझने का एक पैमाना है। हालांकि, किसी शहर का AQI समय, स्थान और निगरानी केंद्र के अनुसार बदल सकता है। बेबिका के वीडियो के बाद मुंबई में प्रदूषण और खराब होती हवा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। उनके प्रशंसक उनकी सेहत को लेकर चिंता जता रहे हैं।