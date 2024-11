ICC Test Rankings : विराट कोहली को बड़ा झटका, 10 साल बाद टॉप-20 से हुए आउट

नई दिल्ली। भारतीय टीम (Indian Team) के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को बुधवार को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग (ICC Test Rankings) में भारी नुकसान हुआ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खराब प्रदर्शन करने के कारण कोहली टॉप-20 से बाहर हो गए हैं। 2014 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है, जब कोहली आईसीसी टेस्ट रैंकिंग (ICC Test Rankings) में शीर्ष-20 से बाहर हुए हो। कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैच की टेस्ट सीरीज में सिर्फ 93 रन बनाए, जिसमें 70 रन बेस्ट रहे और अब टेस्ट प्रारूप में आईसीसी पुरुष बल्लेबाजों की रैंकिंग (ICC Test Batting Rankings) में 22वें स्थान पर हैं।

Virat Kohli has fallen to No.22 in the ICC Test batting rankings, his lowest since August 2014.

