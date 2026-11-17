Indonesia Tual Earthquake : यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, सोमवार को इंडोनेशिया के तट के पास 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप तुअल (Tual) से लगभग 148 किलोमीटर (92 मील) पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में, 68 किलोमीटर (42 मील) की गहराई पर आया। जान-माल के नुकसान या सुनामी की संभावित चेतावनी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।

यह इलाका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं। बैंडा सागर के नीचे प्लेटों की हलचल से अक्सर भूकंप आते रहते हैं। इस बार का भूकंप मध्यवर्ती गहराई वाला था, जिससे ऊर्जा का बड़ा हिस्सा जमीन के अंदर ही खत्म हो गया। हालांकि इस घटना से बड़े खतरे की आशंका नहीं है।