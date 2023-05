IPL 2023: धोनी बड़े भाई और दोस्त जैसे...चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ंत से पहले बोले हार्दिक पांड्या

IPL 2023: आईपीएल के 16वें सीजन में आज से प्लेऑफ मैचों का आगाज शुरू होगा। पहले क्वालीफायर मुकाबले में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस (GT) और महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच भिड़ंत होगी। इस मुकाबले से पहले गुजरात टाइटंस ने अपनी टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

हार्दिक पांड्या (hardik pandya) ने इस वीडियो में धोनी को लेकर कहा कि काफी सारे लोग सोचते हैं कि माही काफी सीरियस हैं। लेकिन मैं उनके साथ मजाक करता हूं और उन्हें महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) की तरह नहीं देखता हूं। उन्होंने कहा कि मैं उनसे काफी कुछ सीखा हूं। काफी सारी सकारात्मक चीजें सिर्फ उन्हें देखते हुए ही नहीं बल्कि बात करते हुए भी सीखी हैं। इसके साथ ही पांड्या ने कहा कि धोनी बड़े भाई और दोस्त जैसे हैं। जिनके साथ मैं मजाक कर सकता हूं, मजे कर सकता हूं। मैं हमेशा महेंद्र सिंह धोनी का फैन रहूंगा। आपको उनसे नफरत करने के लिए सच में शैतान बनना होगा।

Captain. Leader. Legend.@msdhoni is an emotion 💙 Here’s a special tribute from @hardikpandya7 to the one and only Thala ahead of a special matchday in Chennai! 🤝#GTvCSK | #PhariAavaDe | #TATAIPL Playoffs 2023 pic.twitter.com/xkrJETARbJ

