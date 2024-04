Mayank Yadav : ‘लॉकडाउन में डूबा पिता का बिजनेस… स्पाइक्स के लिए भी नहीं थे पैसे’, जानिए तेज गेंदबाजी से सनसनी मचाने वाले मयंक यादव के बारे में

Know who is Mayank Yadav : आईपीएल में हर बार की तरह इस साल भी दुनिया के कई स्टार तेज गेंदबाज खेल रहे हैं, जिन में जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, मिचेल स्टार्क, एनरिक नोर्किया, लॉकी फर्ग्यूसन और उमरान मलिक जैसे तेज गेंदबाज शामिल हैं। जिनकी तेज रफ्तार और घातक गेंदबाजी के सामने बड़े-बड़े सूरमा पानी मांगते नजर आते हैं। हालांकि, आईपीएल 2024 में एक युवा तेज गेंदबाज ने सीजन की अब तक की सबसे तेज गेंद फेंककर सबको चौंका दिया है। उसने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दो बार सबसे तेज गेंद फेंकी है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ सुपर जाएंट्स (Lucknow Super Giants) की ओर से खेल रहे मयंक यादव (Mayank Yadav) की। जिनकी तेज रफ्तार गेंदबाजी ने डेल स्टेन जैसे पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज को भी अपना दीवाना बना दिया है।