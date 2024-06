पलक मुच्छल ने 3000 मासूमों की हार्ट सर्जरी करवाकर दिया नया जीवन,अभिभावक बोलते हैं इनको भगवान

मुंबई। बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर पलक मुच्छल महज चार साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। प्लेबैक सिंगर की सामाजिक कामों में भी खूब दिलचस्पी है। पलक अब तक 3000 बच्चों हार्ट सर्जरी करवाकर जिंदगी बचा चुकी हैं।

पलक मुच्छल का नाम ‘गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड’ और ‘लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में चुका है दर्ज

बुधवार को आलोक की सर्जरी सक्सेसफुल रही। इसके साथ ही आलोक के साथ ही गरीब बच्चों की हार्ट सर्जरी करवाने की ये संख्या अब 3000 पर पहुंच गई है। बता दें कि पलक को सामाजिक कार्य के लिए उनका नाम ‘गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड’ और ‘लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इसके अलावा उन्हें भारत सरकार और अन्य कई संस्थानों ने भी उन्हें अलग-अलग पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं।

पलक मुच्‍छल का जन्म 30 मार्च 1992 में मध्यप्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता का नाम राजकुमार मुच्छल है, जोकि एक संस्था में अकाउंटेंट हैं। उनकी मां का नाम अमिता मुच्छल है। उनका एक छोटा भाई पलाश मुच्छल है। उन्होंने भारतीय हिन्दी फ़िल्म संगीत निर्देशक, गीतकार-संगीतकार और गायक ​​मिथुन शर्मा से शादी की है , जिन्हें मिथुन के नाम से भी जाना जाता है । पलक को संगीत का शौक बचपन से ही था।

पलक मुच्छल 17 भाषाओं में पूर्ण रूप से पारंगत हैं, यूएसए द्वारा ग्लोबल पीस के लिए डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की गई

पलक मुच्छल ने हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की है। इसके साथ ही वह 17 भाषाओं में पूर्ण रूप से पारंगत हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा क्वींस कॉलेज इंदौर से की। मुच्छल ने बताया कि वह इंदौर के एक कॉलेज से बी.कॉम तक शिक्षा ग्रहण की है। पलक मुच्छल को (2000) में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसे पहले असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कहा जाता था। बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पलक मुच्छल को (2021) अमेरिकन यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा ग्लोबल पीस के लिए डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की गई।

And 3000 LIVES SAVED! ♥️

Thank you for your prayers for Alok! The surgery went successfully and he is absolutely fine now! 🙏🏻#SavingLittleHearts pic.twitter.com/AH6BROpMqV

— Palak Muchhal (@palakmuchhal3) June 11, 2024