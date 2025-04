Hera Pheri 3 की शूटिंग के बीच परेश रावल ने किया रिलीज डेट का खुलासा, पोस्ट हुई वायरल

Paresh Rawal on Hera Pheri 3: बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर परेश रावल (Paresh Rawal) फिल्म ‘हेरा फेरी 3’ से अपने आइकॉनिक किरदार ‘बाबू भैया’ को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ‘हेरा फेरी 3’ (Hera Pheri 3) की शूटिंग शुरू हो चुकी है।

इस फिल्म में एक बार फिर बड़े परदे पर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी साथ में नजर आएंगी। अब जो ताजा जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक परेश रावल ने अनजाने में कॉमेडी फ्रेंचाइजी ‘हेरा फेरी 3’ की रिलीज को साझा कर दिया है। मंगलवार के दिन परेश रावल ने अपने एक्स अकाउंट पर एक यूजर द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया।

Soon soon ! Before the next monsoon ! https://t.co/04nLQlL8Ww

— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) April 8, 2025