तमिलनाडु की स्टालिन सरकार की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत, 10 विधेयकों को रोककर रखने पर राज्यपाल को लगाई फटकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से तमिलनाडु की एम के स्टालिन सरकार (MK Stalin Government) को मंगलवार को बड़ी जीत मिली है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि (Tamil Nadu Governor R.N. Ravi) द्वारा दस विधेयकों को रोककर रखने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि विधेयकों को रोककर रखना अनुच्छेद 200 का उल्लंघन और अवैध है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास विधेयक यदि दूसरी बार भेजे गए हैं तो उन्हें इनकी मंजूरी जरूर देनी चाहिए। राज्यपाल किसी विधेयक को तभी रोककर रख सकते हैं जब बिल पहले वाले विधेयक से अलग हो।

Reservation of 10 Bills by TN governor for consideration of president is in contravention of Article 200 and declared erroneous: SC.

Governor must assent to Bills produced before it in second round, only exception is that bill is different from first one in second round. pic.twitter.com/G0hOwvuZHF

— Press Trust of India (@PTI_News) April 8, 2025