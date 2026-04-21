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सोनौली बॉर्डर पर फिर लौटी रौनक: व्यापार सामान्य, रिश्तों में गर्माहट — अफवाहों पर विराम

सोनौली बॉर्डर पर फिर लौटी रौनक: व्यापार सामान्य, रिश्तों में गर्माहट — अफवाहों पर विराम

By ब्यूरो टीम महराजगंज 
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पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नेपाल में कस्टम नियमों की सख्ती से पिछले दिनों भारत–नेपाल सीमा पर हलचल जरूर बढ़ी थी, लेकिन अब हालात तेज़ी से सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। भारत से 100 नेपाली रुपये (63 भारतीय रुपये) से अधिक का सामान ले जाने पर 80% तक कस्टम ड्यूटी देने का नियम नया नहीं है, लेकिन हाल में इसकी कड़ाई से आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी थी।

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अब पिछले दो दिनों से सोनौली बॉर्डर पर आवाजाही पूरी तरह सामान्य हो चुकी है। नेपाली नागरिक पहले की तरह सोनौली–नौतनवा के बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं और दुकानों पर फिर से भीड़ नज़र आने लगी है।

व्यापारी नेता अजय सिंह उर्फ बबलू सिंह और सपा नेता बैजू यादव ने बाजार की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। दोनों नेताओं ने बताया कि बॉर्डर पर किसी भी तरह की रोक-टोक नहीं है, सुरक्षा एजेंसियाँ सिर्फ अपना नियमित जांच कार्य कर रही हैं। उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि दोनों देशों के ‘रोटी-बेटी’ के रिश्ते हमेशा की तरह मजबूत हैं और बाजार की रफ्तार भी तेजी से वापस लौट रही है।

बबलू सिंह ने बताया कि दोपहर की तेज गर्मी और लू के कारण ग्राहक दोपहर में कम दिखाई देते हैं, लेकिन सुबह और शाम को बाजार बिल्कुल सामान्य है।

गर्मी की वजह से अस्थायी रूप से फुटफॉल कम हो रहा है, लेकिन खरीदारी में किसी तरह की रुकावट नहीं है।

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जानकारों का मानना है कि

➡️ स्थिति तेजी से पुरानी तरह पटरी पर लौट रही है

➡️ व्यापार और आवाजाही में आने वाले दिनों में और सुधार होगा

सीमा पर लौटती चहल-पहल और बाजारों की रौनक इस बात का सबूत है कि भारत–नेपाल संबंधों की गर्माहट हर सख्ती और अफवाह से ज्यादा मजबूत है।

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