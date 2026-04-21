शरद पवार मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों की निगरानी में रखे गए

मुंबई: NCP (SP) अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शरद पवार (Rajya Sabha member Sharad Pawar) को स्वास्थ्य जांच के लिए मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि 85 वर्षीय पूर्व केंद्रीय मंत्री को दो दिन पहले ब्रीच कैंडी अस्पताल (Breach Candy Hospital) में भर्ती कराया गया था।

सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि वह जांच और फॉलो-अप के लिए अस्पताल में हैं। कोई गंभीर बात नहीं है। हाल ही में, पवार ने व्हीलचेयर पर बैठे हुए राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने दिल्ली में मीडिया को भी संबोधित किया था। इस साल फरवरी में, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को सीने में संक्रमण और डिहाइड्रेशन के चलते पुणे के एक अस्पताल में दो बार भर्ती कराया गया था।