महान गायिका आशा भोसले को दी जा रही है श्रद्धांजलि, आज शाम चार बजे होगा अंतिम संस्कार

मुंबई। संगीतकार एआर रहमान महान गायिका आशा भोसले को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई में उनके आवास पर पहुंचे। आशा भोसले का रविवार को मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे भारतीय संगीत के एक युग का अंत हो गया। ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने पुष्टि की कि यह दिग्गज गायिका कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं और अंगों के काम करना बंद कर देने के कारण उनका निधन हो गया। उनके बेटे आनंद भोसले ने इस खबर की पुष्टि की और अंतिम संस्कार के विवरण साझा करते हुए कहा कि मेरी मां का आज निधन हो गया। सोमवार की सुबह 11 बजे लोअर परेल स्थित कासा ग्रांडे में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है।

बेटे आनंद भोसले ने कहा कि गायिका आशा भोसले का अंतिम संस्कार सोमवार शाम चार बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। रविवार को जैसे ही उनके निधन की खबर फैली, सिनेमा और राजनीति जगत की कई जानी-मानी हस्तियां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके मुंबई स्थित आवास पर पहुंचीं। उनके घर आने वालों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कवि और गीतकार जावेद अख्तर और दिग्गज अभिनेत्री शबाना आज़मी शामिल थे। अत्यधिक थकान और सीने में संक्रमण के चलते उन्हें शनिवार शाम को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दिग्गज गायिका की पोती ज़नाई भोसले ने इससे पहले सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर उनके अस्पताल में भर्ती होने की पुष्टि की थी और परिवार के लिए निजता बनाए रखने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मेरी दादी आशा भोसले अत्यधिक थकान और सीने में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। उनका इलाज चल रहा है और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी अद्भुत गायन क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए मशहूर आशा भोसले ने कई दशकों तक भारतीय सिनेमा को अनगिनत सदाबहार गीत दिए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में दिल चीज़ क्या है, पिया तू अब तो आजा, मेरा कुछ सामान और चुरा लिया है तुमने शामिल हैं।