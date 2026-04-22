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Aaj Ka Rashifal 22 April: इन राशियों के रूके हुए काम होंगे पूरे, नए काम की भी कर सकते हैं शुरूआत

आज का राशिफल 22 अप्रैल 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 22 April: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल… मिथुन राशि के लोगों का दिन आज अच्छा रहेगा।

पढ़ें :- 21 अप्रैल 2026 का राशिफल: इन राशियों की बदलेगी किस्मत तो इन पर होगी हनुमान जी की कृपा

मेष – आज ऊर्जा भरपूर रहेगी। काम में प्रगति होगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें। आज करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृषभ – आज धन लाभ के योग हैं। परिवार से सहयोग मिलेगा। आज निवेश सोच-समझकर करें।

मिथुन – आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए काम की शुरुआत के लिए शुभ समय हैं।

कर्क – आज थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। खर्च बढ़ सकता है। ध्यान और संयम रखें।

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सिंह – आर्थिक लाभ और मित्रों से सहयोग मिलेगा। आज रुके हुए काम पूरे होंगे।

कन्या – करियर में उन्नति के संकेत हैं। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। आज मेहनत का फल मिलेगा।

तुला – आज भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

वृश्चिक – आज सावधानी जरूरी है। स्वास्थ्य और धन दोनों में ध्यान दें। आज विवाद से दूर रहें।

धनु – आज वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। आज पार्टनर से सहयोग मिलेगा।

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मकर – आज काम का दबाव बढ़ सकता है लेकिन सफलता मिलेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

मीन – आज घर-परिवार में सुख शांति रहेगी। संपत्ति या वाहन से जुड़ा लाभ हो सकता है।

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