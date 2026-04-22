Aaj Ka Rashifal 22 April: इन राशियों के रूके हुए काम होंगे पूरे, नए काम की भी कर सकते हैं शुरूआत

Aaj Ka Rashifal 22 April: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल… मिथुन राशि के लोगों का दिन आज अच्छा रहेगा।

मेष – आज ऊर्जा भरपूर रहेगी। काम में प्रगति होगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें। आज करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृषभ – आज धन लाभ के योग हैं। परिवार से सहयोग मिलेगा। आज निवेश सोच-समझकर करें।

मिथुन – आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए काम की शुरुआत के लिए शुभ समय हैं।

कर्क – आज थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। खर्च बढ़ सकता है। ध्यान और संयम रखें।

सिंह – आर्थिक लाभ और मित्रों से सहयोग मिलेगा। आज रुके हुए काम पूरे होंगे।

कन्या – करियर में उन्नति के संकेत हैं। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। आज मेहनत का फल मिलेगा।

तुला – आज भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

वृश्चिक – आज सावधानी जरूरी है। स्वास्थ्य और धन दोनों में ध्यान दें। आज विवाद से दूर रहें।

धनु – आज वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। आज पार्टनर से सहयोग मिलेगा।

मकर – आज काम का दबाव बढ़ सकता है लेकिन सफलता मिलेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

मीन – आज घर-परिवार में सुख शांति रहेगी। संपत्ति या वाहन से जुड़ा लाभ हो सकता है।