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Summer Cooling Vegetables :  गर्मियों में खाएं जल्दी पचने वाला भोजन , प्रोसेस्ड फूड को कहें बाय—बाय

गर्मियों में जल्दी पचने वाला भोजन अपने व्यंजनों में शामिल करें। पानी, लौकी और तोरी जैसी पानी से भरपूर सब्जियों को प्राथमिकता दें।

By अनूप कुमार 
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Summer Cooling Vegetables : गर्मियों में जल्दी पचने वाला भोजन अपने व्यंजनों में शामिल करें। पानी, लौकी और तोरी जैसी पानी से भरपूर सब्जियों को प्राथमिकता दें। ये सब्जियां शरीर को हाइड्रेट करती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रदान करती हैं और शरीर का तापमान नियंत्रित करती हैं। पाचन क्रिया को आसान बनाने के लिए इन्हें सलाद में कच्चा, ठंडे सूप (गज़पाचो) में या हल्के, भाप में पकाए और ग्रिल किए गए व्यंजनों में शामिल करें।

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ठंडी तासीर वाली सब्जियां :  खीरा, तोरी, लौकी और सफेद लौकी शरीर को हाइड्रेट करती हैं, ठंडक देती हैं और पेट के लिए हल्की होती हैं।

डेयरी उत्पाद : दही और छाछ आंतों के स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम विकल्प हैं, क्योंकि ये ठंडक का प्रभाव प्रदान करते हैं।

हल्के अनाज : मूंग दाल, खिचड़ी और दलिया (टूटा हुआ गेहूं) बेहतरीन विकल्प हैं।
लौकी (Bottle Gourd): पेट की गर्मी दूर करने के लिए सर्वोत्तम, पचाने में आसान।
तोरई (Ridge Gourd): कैल्शियम, आयरन और पोटैशियम से भरपूर, पाचन तंत्र के लिए अच्छी।
खीरा और ककड़ी (Cucumber): पानी की उच्च मात्रा, शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं।
टिंडा (Apple Gourd): पेट की गर्मी को कम करने वाली ठंडी सब्जी।
करेला (Bitter Gourd): कड़वा होने के बावजूद तासीर में ठंडा, एसिडिटी और शुगर कम करने में सहायक।
पालक (Spinach): आयरन और विटामिन से भरपूर, तासीर ठंडी।
कद्दू (Pumpkin): शीतलता प्रदान करता है।
पुदीना और हरा धनिया (Mint & Coriander): तासीर में बहुत ठंडे, चटनी के रूप में पेट को ठंडक देते हैं।

 

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