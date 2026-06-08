रायबरेली में भी मिलेंगे भारत-अफगानिस्तान मैच के टिकट, दो दिन खुलेगा विशेष टिकट काउंटर

Lucknow: भारत और अफगानिस्तान के बीच 17 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जाने वाले वनडे मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। अब रायबरेली के दर्शकों को टिकट खरीदने के लिए लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा।

यूपी क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) ने रायबरेली में दो दिन के लिए विशेष टिकट काउंटर खोलने का फैसला किया है। यह काउंटर 8 और 9 जून को कानपुर रोड स्थित राना नगर ब्रांच के सुघर कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर संचालित होगा। यहां सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक टिकट खरीदे जा सकेंगे।

यूपीसीए के मीडिया मैनेजर मोहम्मद फहीम के अनुसार, स्थानीय क्रिकेट प्रशंसकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है। मैच के टिकट 599 रुपये से शुरू होंगे, जबकि प्रीमियम श्रेणी के टिकट 25 हजार रुपये तक उपलब्ध रहेंगे।

भारत-अफगानिस्तान मुकाबले को लेकर फैंस में खासा उत्साह है। ऐसे में रायबरेली में टिकट काउंटर खुलने से दर्शकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।