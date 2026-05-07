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आज इकाना में LSG और RCB के बीच होगी भिड़ंत, मेजबान बिगाड़ सकते हैं डिफेंडिंग चैंपियन का खेल

LSG vs RCB Match Preview : आईपीएल 2026 का 50वां मैच आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैच मेजबान लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए करो या मरो का होने वाला है, जो इस समय बेहद खराब दौर से गुजर रही है। अगर लखनऊ की टीम हार जाती है तो उनके लिए प्लेऑफ के रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ, एक सप्ताह के ब्रेक के बाद मैदान पर लौट रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंचने का अच्छा मौका होगा।

By Abhimanyu 
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LSG vs RCB Match Preview : आईपीएल 2026 का 50वां मैच आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैच मेजबान लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए करो या मरो का होने वाला है, जो इस समय बेहद खराब दौर से गुजर रही है। अगर लखनऊ की टीम हार जाती है तो उनके लिए प्लेऑफ के रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ, एक सप्ताह के ब्रेक के बाद मैदान पर लौट रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंचने का अच्छा मौका होगा।

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ब्रेक टेबल पर तीसरे स्थान पर हैं। लेकिन, अब उन्हें लिए टॉप दो बनें रहने के लिए हर मैच में जीत के इरादे से उतरना होगा, क्योंकि पिछले कुछ नतीजों से प्लेऑफ का परिदृश्य तेजी से बदला है। कई टीम इसमें शामिल हो चुकी हैं। जो कभी ‘टॉप-चार’ के पीछे एक साफ़ अंतर जैसा दिखता था, अब प्लेऑफ़ के लिए छह टीमों की ज़ोरदार दौड़ जैसा लग रहा है। ऐसे में एक खराब दिन किसी भी टीम को पलक झपकते ही दूसरे से छठे स्थान पर धकेल सकता है।

लखनऊ सुपर जायंट्स, जो टेबल में सबसे नीचे हैं, उनमें निरंतरता की कमी है, और वे बेसब्री से किस्मत का साथ ढूंढ रहे हैं – जैसा कि मुंबई में हार के बाद ऋषभ पंत ने भी बड़े ही बेबाक अंदाज़ में स्वीकार किया था। नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे हैं, और न ही घर वापसी पर उनसे कोई खास उम्मीदें जुड़ी हैं। यह स्थिति कई बार खिलाड़ियों को आज़ादी का एहसास कराती है, जैसा कि वानखेड़े स्टेडियम में निकोलस पूरन की बेझिझक वापसी और शानदार फ़ॉर्म ने साबित कर दिया था।

यही बात लखनऊ को इस स्टेज पर एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी बनाती है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं। हो सकता है कि LSG प्लेऑफ़ की दौड़ में शामिल न हो, लेकिन वे इस दौड़ में खलल ज़रूर डाल सकते हैं। खासकर RCB जैसी टीमों के खिलाफ़, जिनके लिए इस मैच के नतीजे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। लखनऊ और आरसीबी के बीच 2 – 5 का मुकाबला रहा है। आरसीबी ने एकाना स्टेडियम में खेले गए दोनों मुकाबले भी जीते हैं, जिसमें पिछले साल 227 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जितेश शर्मा ने शायद इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन पारी खेली थी।

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