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Ram Mandir Donation Controversy : दिनेंद्र दास, बोले- जो गलत करेगा, भगवान राम उसको सजा देंगे

Ram Mandir Donation Controversy: Dinendra Das says—Lord Ram will punish those who do wrong

By santosh singh 
Updated Date

अयोध्या। राम मंदिर में दान की राशि के कथित घोटाले को लेकर उठे सवालों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास ने ट्रस्ट का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी तरह के घोटाले की जानकारी नहीं है और ट्रस्ट के सभी सदस्य पूरी निष्ठा और परंपराओं के अनुसार काम कर रहे हैं।

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राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है। हम लोगों को रामलला पर पूरा विश्वास है। अगर कोई गलती करेगा तो रामलला स्वयं उसे दंड देंगे। महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि राम मंदिर में पूजा-अर्चना, आरती और अन्य व्यवस्थाएं सुचारु रूप से चल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट की बैठकों में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वे पूरी पारदर्शिता के साथ होते हैं और अब तक किसी तरह की आपत्ति सामने नहीं आई है। हमारे ट्रस्टी लोग ऐसा काम नहीं करेंगे।मीटिंग में जो भी निर्णय हो रहे हैं, सब सही तरीके से बताए जा रहे हैं। ऐसी कोई आपत्ति नहीं है।

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