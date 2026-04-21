  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. PM मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा, BJP ने कहा-यह जुबान का फिसलना नहीं

PM मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा, BJP ने कहा-यह जुबान का फिसलना नहीं

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया, जिसको लेकर सियासी बवाल मच गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को आतंकवादी कह दिया, जिसको लेकर अब हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है और खरगे से देश से माफी मांगने की मांग रखी है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया, जिसको लेकर सियासी बवाल मच गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को आतंकवादी कह दिया, जिसको लेकर अब हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है और खरगे से देश से माफी मांगने की मांग रखी है।

पढ़ें :- कांग्रेस ने मोदी सरकार पर परिसीमन जोड़कर महिला आरक्षण टालने का लगाया आरोप, सोनिया-राहुल के पत्र का जिक्रकर जयराम रमेश ने कहा- लागू करने में देरी क्यों?

दरअसल, चेन्नई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, ‘ये AIADMK के लोग खुद तो अन्नादुरई की फोटो लगाते हैं, फिर वे मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? वह एक आतंकवादी हैं। उनकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास नहीं करेगी। ये लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं।’

इस बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि, PM मोदी लोगों और राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वह आतंकवादी हैं। मेरा मतलब है, मैं साफ करना चाहता हूं कि मोदी हमेशा धमकी देते हैं। ED, IT और CBI जैसी संस्थाएं उनके हाथ में हैं। वह डिलिमिटेशन भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। वहीं, इसको लेकर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस और खरगे पर निशाना साधा है।

उन्होंने कहा कि, ‘यह न केवल निंदनीय है बल्कि कांग्रेस पार्टी के मानसिकता को दर्शाता है। यह जुबान का फिसलना नहीं है। भले ही वे कोई सफाई दें, याद रखें यह कांग्रेस पार्टी की सोची-समझी साजिश है। रोजाना राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और आज राहुल के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा। कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि जब भी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है, भारत की जनता ने उसे सजा दी है। इस बार भी भारत की जनता जवाब देगी।’

पढ़ें :- जन आक्रोश महिला पदयात्रा : CM योगी, बोले - विपक्ष ने अपनी महिला विरोधी छवि बदलने के मौके का दुरुपयोग किया
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

PM मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा, BJP ने कहा-यह जुबान का फिसलना नहीं

PM मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा,...

‘गजवा-ए-हिंद’ की साजिश! गुजरात ATS ने 2 युवकों को दबोचा, सोशल मीडिया से हुए “सेल्फ-रेडिकलाइज्ड”

‘गजवा-ए-हिंद’ की साजिश! गुजरात ATS ने 2 युवकों को दबोचा, सोशल मीडिया...

PM मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन का नोटिस ​दिया, तत्काल कार्रवाई की मांग

PM मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन का...

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा,सांसद प्रणीति शिंदे, बोलीं- महिलाओं का इस्तेमाल करने की भाजपा कर रही थी साजिश

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा,सांसद प्रणीति...

नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए योगी सरकार ने 30 अप्रैल को बुलाया यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र, राज्यपाल ने दी मंजूरी

नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए योगी सरकार ने...

बिहार में जल्द होगा मं​त्रिमंडल विस्तार: दिल्ली पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

बिहार में जल्द होगा मं​त्रिमंडल विस्तार: दिल्ली पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, पीएम...