Video : महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन कर अनुपम खेर ने लिखा- 'आत्मा को अलग ही शांति...'

उज्जैन। बॉलीवुड अ​भिनेता अनुपम खेर (Bollywood Actor Anupam Kher) ने आज उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग (Mahakaleshwar Jyotirlinga) के दर्शन किए, जिसकी खास झलक अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है। इसी के साथ अनुपम ने बताया कि महादेव के दर्शन करके उन्हें अद्भुत और दिव्य अनुभव का एहसास हुआ है।

अनुपम खेर ने शेयर किया वीडियो

आज अनुपम खेर (Anupam Kher) ने उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर (Mahakaleshwar Temple) में महाकाल के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उन्होंने ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर मंदिर से अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। इन तस्वीरों में अनुपम पारंपरिक कपड़ों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते दिख रहे हैं। इसके साथ ही अनुपम ने एक खास पोस्ट भी शेयर किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ अपनी भक्ति नहीं की, बल्कि अपने सभी फॉलोअर्स के कल्याण के लिए भी प्रार्थना की।

अनुपम ने लिखा खास नोट

अनुपम खेर (Anupam Kher) ने इन वीडियो और तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा कि ‘मैं उज्जैन में महाकाल मंदिर (Mahakal Temple) पहुंचा। दर्शन किए और आप सभी के लिए भी प्रार्थना की। यहां आना कितना अद्भुत और दिव्य अनुभव है। आज मेरी आत्मा को एक अनोखी शांति और शक्ति महसूस हुई। भारत में ऐसे पवित्र और प्राचीन धार्मिक स्थल हैं, जिन पर यकीन करना मुश्किल है। अनुपम ने आगे लिखा कि ‘हर हर महादेव, हर हर महाकाल।’ महाकालेश्वर मंदिर (Mahakaleshwar Temple) मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं।

इस फिल्म में नजर आएंगे अनुपम

फिल्मों की बात करें तो अनुपम खेर (Anupam Kher) जल्द ही ‘खोसला का घोसला 2’ में नजर आएंगे। यह 2006 की हिट फिल्म ‘खोसला का घोसला’ का सीक्वल है। इसके अलावा वह प्रभास के साथ ‘फौजी’ नाम की फिल्म में भी काम कर रहे हैं।