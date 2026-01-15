  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. VIDEO-एक्ट्रेस पार्वती ने बचपन में हुई घिनौनी हरकत और शोषण का किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं-‘मुझे बहुत दर्द हुआ था’

VIDEO-एक्ट्रेस पार्वती ने बचपन में हुई घिनौनी हरकत और शोषण का किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं-‘मुझे बहुत दर्द हुआ था’

VIDEO - Actress Vijeta Parvathi makes shocking revelations about the horrific abuse and exploitation she faced in her childhood, saying, "I was in a lot of pain."

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। नेशनल अवॉर्ड विजेता साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने बचपन से जुड़ी बेहद दर्दनाक और डरावनी यादों को साझा किया है। एक्ट्रेस ने बताया कि कम उम्र में ही उन्हें कई बार यौन उत्पीड़न और छेड़खानी का सामना करना पड़ा, ऐसे अनुभव जिन्हें वह नहीं चाहतीं कि कोई भी बच्चा अपनी जिंदगी में झेले। चलिए हम आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं।

पढ़ें :- Video-बिजनौर के नगीना में कुत्ता 36 घंटे से हनुमान जी की प्रतिमा की कर रहा है परिक्रमा, चमत्कारिक दृश्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी

‘सीने पर वार कर देता था’

दरअसल, पार्वती ने ‘द मेल फेमिनिस्ट’ पॉडकास्ट में खुलकर बताया कि किस तरह अनजान लोगों द्वारा उन्हें बार-बार परेशान किया गया। उन्होंने कहा कि यह घटनाएं इतनी डरावनी थीं कि उनका असर कई सालों तक उनके मन और शरीर पर बना रहा। पार्वती ने बताया कि बचपन में कई मौकों पर उन्हें सार्वजनिक जगहों पर हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा।

एक लड़की होने का मतलब क्या-क्या सहना पड़ता है?

पढ़ें :- VIDEO: पत्नी के छोड़ कर जाने के बाद युवक चढ़ा पानी की टंकी पर दी कूदने की धमकी, पुलिस से की अनोखी मांग, सुनकर हसी नहीं रोक पाए लोग

एक्ट्रेस के मुताबिक, कभी ऑटो में चढ़ते वक्त कोई उन्हें चुटकी काट देता था, तो कभी रेलवे स्टेशन जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर कोई जोर से उनके सीने पर वार कर देता था। पार्वती ने कहा,कि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और मुझे साफ याद है कि मुझे दर्द हुआ था। यह कोई हल्का स्पर्श नहीं था, बल्कि जोर से मारा गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है? एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि ऐसे अनुभव उनके लिए बेहद डरावने थे और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही यह महसूस कर लिया था कि एक लड़की होने का मतलब क्या-क्या सहना पड़ता है?साथ ही फ्लैशिंग। कितनी बार मैंने मुड़कर देखा कि किसी आदमी अपना मुंडू (धोती) ऊपर करके… अपना अंग दिखा रहा है। उस समय मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है? बहुत बाद में जाकर जब वापस सोचती हूं तो समझ आता है कि इन अनुभवों से हमारे शरीर पर कितना असर पड़ा है।

पढ़ें :- Video-OYO होटल में प्रिसिंपल के साथ मिली शादीशुदा स्कूल टीचर, अचानक आ धमका पति, फिर काटा जमकर हंगामा

मां ने सिखाया खुद को बचाने का तरीका

पार्वती ने बताया कि इन घटनाओं के बाद उनकी मां ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही बाहरी दुनिया की सच्चाई से रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि मेरी मां मुझे सिखाती थीं कि सड़क पर कैसे चलना है। विंडो शॉपिंग मत करो, पुरुषों के हाथों पर नजर रखो। सोचिए, अगर एक मां को अपने बच्चे को ये सब सिखाना पड़े, तो यह कितना डरावना है।

सार्वजनिक जगहों पर करना पड़ा अश्लील हरकतों का सामना

पार्वती ने यह भी खुलासा किया कि कई बार उन्हें सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकतों का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उस उम्र में उन्हें समझ ही नहीं आता था कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, लेकिन समय बीतने के साथ उन्हें एहसास हुआ कि इन अनुभवों का उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर पड़ा।

पार्वती न सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि जेंडर, सेफ्टी और कंसेंट जैसे मुद्दों पर अपनी मुखर राय के लिए भी जानी जाती है. सालों से उन्होंने अलग-अलग भाषाओं की शानदार फिल्मों में काम किया है। इसमें ‘टेक ऑफ’, ‘Uyire’, ‘करीब करीब सिंगल’, ‘चार्ली’, ‘Maryan’ और ‘बैंगलोर डेज’ जैसी फिल्में शामिल हैं। एक्ट्रेस पार्वती को जल्द ही ‘द स्टॉर्म’ नाम की सीरीज में देखा जाने वाला है। ये ऋतिक रोशन के प्रोडक्शन HRX Films के तले बनने वाला पहला प्रोजेक्ट है। इस हाई-स्टेक थ्रिलर सीरीज अजितपाल सिंह ने क्रिएट और डायरेक्ट की है। इस शो में अलाया एफ, श्रिष्टि श्रीवास्तव, रामा शर्मा और सबा आजाद भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।

पढ़ें :- VIDEO : दिग्विजय सिंह, बोले-मैं आरएसएस-पीएम मोदी का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा', मैंने सिर्फ संगठन की तारीफ
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO-एक्ट्रेस पार्वती ने बचपन में हुई घिनौनी हरकत और शोषण का किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं-'मुझे बहुत दर्द हुआ था'

VIDEO-एक्ट्रेस पार्वती ने बचपन में हुई घिनौनी हरकत और शोषण का किया...

श्री अकाल तख्त साहिब के सामने सीएम भगवंत मान ने रखा अपना पक्ष, वीडियो वायरल होने के बाद जमकर हो रही थी आलोचना

श्री अकाल तख्त साहिब के सामने सीएम भगवंत मान ने रखा अपना...

बांग्लादेश क्रिकेट में भूचाल, अब क्रिकेटरों ने किया विद्रोह, BPL का बॉयकाट, BCB डायरेक्टर नज़मुल इस्लाम के इस्तीफे की मांग

बांग्लादेश क्रिकेट में भूचाल, अब क्रिकेटरों ने किया विद्रोह, BPL का बॉयकाट,...

भारत ने अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता की कम, अन्य देशों से जमकर कर रहा है व्यापार

भारत ने अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता की कम, अन्य देशों से जमकर...

पोंगल के पर्व पर अभिनेता विजय की पार्टी ने पोंगल के पर्व पर अभिनेता विजय की पार्टी ने दी नव वर्ष की शुभकामनाएं, राजनीतिक बहस हुई तेज नव वर्ष की शुभकामनाएं, राजनीतिक बहस हुई तेज

पोंगल के पर्व पर अभिनेता विजय की पार्टी ने पोंगल के पर्व...

अमेरिका ने पाकिस्तान सहित 75 देशों को दिया बड़ा झटका, राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम के बाद नहीं मिलेगा अब यूएसए का वीजा

अमेरिका ने पाकिस्तान सहित 75 देशों को दिया बड़ा झटका, राष्ट्रपति ट्रंप...