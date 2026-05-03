  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. केरल विधानसभा चुनाव मतगणना से पहले पिनाराई विजयन ने सोशल मीडिया बायो बदला, ‘सीएम’ शब्द हटाया

केरल विधानसभा चुनाव मतगणना से पहले पिनाराई विजयन ने सोशल मीडिया बायो बदला, ‘सीएम’ शब्द हटाया

केरल विधानसभा चुनावों की कल मतगणना होनी है। इससे ठीक पहले सूबे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में बड़ा बदलाव करते हुए अपनी बायो अपडेट कर दी है, जिसे राजनीतिक हलकों में बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा चुनावों की कल मतगणना होनी है। इससे ठीक पहले सूबे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में बड़ा बदलाव करते हुए अपनी बायो अपडेट कर दी है, जिसे राजनीतिक हलकों में बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

पढ़ें :- यूपी विधानसभा चुनाव 2027 और भविष्य की रणनीति पर बृजभूषण शरण सिंह की चुप्पी ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को दिया जन्म

बता दें कि वोटों की गिनती से पहले प्रोफाइल में किया गया यह बदलाव महज एक औपचारिक अपडेट नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे चुनावी नतीजों को लेकर आत्मविश्वास या रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे समय पर सोशल मीडिया बायो बदलना जनता और समर्थकों के लिए एक प्रतीकात्मक संदेश भी हो सकता है।?

केरल की राजनीति में इस समय हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि चुनाव परिणाम राज्य की सत्ता की दिशा तय करेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह कदम चर्चा का केंद्र बन गया है और विपक्षी दल भी इस पर नजर बनाए हुए हैं।

सूत्रों के अनुसार, यह बदलाव चुनावी नतीजों से पहले माहौल को साधने की कोशिश हो सकता है, जिससे समर्थकों में उत्साह और विपक्ष में दबाव का माहौल बने। हालांकि, आधिकारिक तौर पर इस बदलाव को लेकर कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। अब सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी हैं, जहां यह साफ होगा कि मुख्यमंत्री का यह संकेत सही साबित होता है या नहीं।

पढ़ें :- World Press Freedom Day : प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में 157 वें स्थान पर पहुंचा भारत, कांग्रेस ने इसे देश के लोकतंत्र के लिए बताया एक खतरे की घंटी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

केरल विधानसभा चुनाव मतगणना से पहले पिनाराई विजयन ने सोशल मीडिया बायो बदला, 'सीएम' शब्द हटाया

केरल विधानसभा चुनाव मतगणना से पहले पिनाराई विजयन ने सोशल मीडिया बायो...

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 और भविष्य की रणनीति पर बृजभूषण शरण सिंह की चुप्पी ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को दिया जन्म

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 और भविष्य की रणनीति पर बृजभूषण शरण सिंह...

जबलपुर क्रूज हादसा: मां ने मौत के बाद भी नहीं छोड़ा बेटे का साथ: एक ही कब्र में साथ दफ़न हुए मां-बेटे

जबलपुर क्रूज हादसा: मां ने मौत के बाद भी नहीं छोड़ा बेटे...

WFI Senior Open Ranking Wrestling Tournament : विनेश फोगाट, बोलीं-गोंडा में अगर मेरे और टीम के साथ अप्रिय घटना हुई तो इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार

WFI Senior Open Ranking Wrestling Tournament : विनेश फोगाट, बोलीं-गोंडा में अगर...

यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ़ आधी आबादी सड़क पर उतरी, उखाड़ फेंका मीटर, बिजली उपकेंद्रों से अधिकारी और कर्मचारी फरार

यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ़ आधी आबादी सड़क पर उतरी,...

Delhi Fire Accident : दिल्ली अग्निकांड मृतकों की पहचान डीएनए टेस्ट के बाद ही हो सकती है,आग की चपेट में आने से लोग बने कंकाल

Delhi Fire Accident : दिल्ली अग्निकांड मृतकों की पहचान डीएनए टेस्ट के...