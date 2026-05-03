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यूपी विधानसभा चुनाव 2027 और भविष्य की रणनीति पर बृजभूषण शरण सिंह की चुप्पी ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को दिया जन्म

पूर्व सांसद और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका एक बेटा सांसद है और दूसरा विधायक, जबकि उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं। स्वयं छह बार सांसद रहे बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Singh)  ने समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए शायराना अंदाज में कहा कि "कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

By संतोष सिंह 
Updated Date

 मुजफ्फरनगर । पूर्व सांसद और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका एक बेटा सांसद है और दूसरा विधायक, जबकि उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं। स्वयं छह बार सांसद रहे बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Singh)  ने समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए शायराना अंदाज में कहा कि “कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

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यह बयान उन्होंने मुजफ्फरनगर के नसीरपुर गांव में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह के पिता की शोक सभा में शामिल होने के दौरान दिया। इस दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने अपनी बात रखी।

जब उनसे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में पूछा गया, तो बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Singh)  ने कोई भी भविष्यवाणी करने से साफ इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यह बयान उनके भविष्य की योजनाओं को लेकर और भी अधिक रहस्य पैदा करता है।

विनेश फोगाट के आरोपों पर जवाब देने से इनकार

पहलवान विनेश फोगाट (Wrestler Vinesh Phogat) द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में पूछे जाने पर भी बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Singh)  ने जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर फिलहाल कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

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राजनीतिक विश्लेषण और भविष्य की राह

बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Singh)  का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि 2027 के चुनाव और अन्य मुद्दों पर उनकी चुप्पी, राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे रही है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Singh)  की राजनीतिक राह किस ओर मुड़ती है।

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