हार्दिक की कप्तानी पर उठे सवाल, इस खिलाड़ी ने बोला- टीम से नहीं मिल रहा पूरा समर्थन, सूर्या,तिलक को लिया लपेटे में

IPL2026: आईपीएल 2026 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन लगातार निराशाजनक बना हुआ है। टीम न तो बल्लेबाजी में उम्मीदों पर खरी उतर पा रही है और न ही गेंदबाजी में वह धार दिखाई दे रही है, जिसके लिए मुंबई इंडियंस जानी जाती है। खुद हार्दिक भी इस सीजन में बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव छोड़ने में असफल रहे हैं, जिसके चलते उनकी कप्तानी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चेन्नई के खिलाफ मिली 8 विकेट की हार के बाद मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। इस हार ने साफ कर दिया कि टीम इस सीजन में लय हासिल नहीं कर पाई। हार्दिक पांड्या ने भी मैच के बाद माना कि अब स्थिति बेहद मुश्किल हो चुकी है और टीम के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है।

मनोज तिवारी ने कप्तानी पर उठाए सवाल

भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन और कप्तानी को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। उनका कहना है कि एक कप्तान के रूप में हार्दिक को जिस तरह टीम का भरोसा जीतना चाहिए था, वह वैसा नहीं कर सके। तिवारी के अनुसार, मैदान पर ऐसा महसूस होता है कि हार्दिक के साथ टीम का पूरा समर्थन दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि कप्तान सिर्फ रणनीति बनाने वाला नहीं होता, बल्कि उसे एक लीडर की तरह टीम को साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर खिलाड़ी कप्तान के साथ मजबूती से खड़े न हों, तो टीम का प्रदर्शन प्रभावित होना तय है।

बल्लेबाजों की नाकामी भी बड़ी वजह

मनोज तिवारी ने सिर्फ हार्दिक ही नहीं, बल्कि टीम के अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार यादव लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि तिलक वर्मा भी एक-दो मैच छोड़कर प्रभाव नहीं छोड़ सके। तिवारी का मानना है कि जब टीम के प्रमुख बल्लेबाज जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो केवल कप्तान को दोष देना सही नहीं होगा। पूरी टीम को मिलकर बेहतर प्रदर्शन करना होगा, तभी परिणाम बदल सकते हैं।

कागजों पर मजबूत, मैदान पर कमजोर

मुंबई इंडियंस की टीम में रोहित शर्मा, जशप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कागजों पर यह टीम बेहद मजबूत नजर आती है, लेकिन मैदान पर उसका प्रदर्शन बिल्कुल उलट रहा है। अब तक खेले गए 9 मुकाबलों में मुंबई केवल 2 मैच जीत सकी है, जो टीम की स्थिति को साफ दिखाता है। ऐसे में आईपीएल 2026 का यह सीजन मुंबई इंडियंस के लिए लगभग समाप्त माना जा रहा है।